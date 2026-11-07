ABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで毎週日曜 朝8時30分から放送中のプリキュアシリーズ第23弾「名探偵プリキュア!」より、11月8日放送第40話「るるかの答え」のあらすじと先行場面カットが到着した。

11月8日放送第40話「るるかの答え」のあらすじ

あんなたちとまことみらい学園へ登校中、ゴウエモンの視線に気づいたるるかは、あんなたちを先に行かせ、ゴウエモンに声をかける。ゴウエモンによると、ミラージュの書に「るるかたちのクラスメイトである美緒が、彼氏の隆史からもらった贈り物にマコトジュエルが宿っている」と出たという。かつて予告状を送ったうえで探偵と真っ向勝負をしてみせた怪盗団ファントム時代のるるかにならい、果たし状を突きつけるゴウエモン。それに対し、るるかも「マコトジュエルを守ってみせる」と応じる。

るるかからその話を聞き、学園で美緒を見守るあんなたち。ところが、くれあとるるかが美緒から直接聞いたところによると、美緒はまだ何ももらっていないという。来週が美緒の誕生日だと知り、あんな、みくる、くれあは買い物に向かう隆史の後を追うことに。一方、るるかは帰宅する美緒に声をかけ、いっしょに帰ることにする。帰りのバスの中でプレゼントについて尋ねたるるかだったが、美緒は隆史に「プレゼントはいらない」と伝えていたことが分かり――

脚本：佐多賢人

演出：ひろしまひでき

絵コンテ：村上貴之

作画監督：青山充

美術：福田李音

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