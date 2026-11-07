東武鉄道は、東上線で活躍する10000型を3編成並べた「東上線10000型車両撮影会」を11月28日に森林公園検修区で開催すると発表した。現在、東上線で活躍する10000型は幕式の行先表示器を搭載しており、登場時の姿を色濃く残す車両となっている。

東武東上線で活躍する10000型

当日は2回に分けて開催(雨天決行・荒天中止)され、第1回は9時10分頃から10時頃まで、第2回は10時20分頃から11時10分頃まで撮影時間となる。撮影会で10000型3編成の車両外観を撮影できるほか、撮影時間内で行先表示変更も行う。車内への立入りはできない。

参加特典として、10000型11005編成「クハ11005」号車に設置された車内車号銘板を再現したレプリカキーホルダーを用意。東武東上線方向幕マグカップ(10000型デザイン)、10000型プルバックカー、方向幕ひっぱるペン2種類からなるグッズセットも付く。

募集人数は各回100人、計200人。対象は小学生以上で、小学生が参加する場合は保護者も申込みの上で同伴する必要がある。参加費は大人・小学生ともに1万5,000円。参加チケットは11月9日12時から「TOBU MALL」で販売し、各回とも募集人数に達し次第、販売を終了する。