新車だと1,500万円を超えるレクサスの最高級ミニバン「LM」も、アルファードなどと同様に高い残価率を維持しています。レクサスのなかでも最高級クラスとなるLMの魅力は? 特徴やリセールバリュー、どんな人におすすめなのかを開設します。

LMはどんなクルマ?

新車価格1,500万円～2,000万円超という、従来の国産ミニバンの常識をはるかに超える価格帯で登場したLM。超高級輸入セダンやSUVに匹敵する価格設定でありながら、ビジネスエグゼクティブや富裕層から支持を集めています。

LMのコンセプトは「素に戻れる移動空間」。ノイズや振動を排した圧倒的な静粛性と上質な乗り心地を追求した、レクサスのフラッグシップMPVです。車名のLMは「Luxury Mover」を意味しています。

全長5ｍを超える堂々としたボディ

現在、日本国内で展開されているモデルと価格は以下のとおりです。

LM500h version L

3列シートの6人乗りで、多人数乗車におけるパーソナル感と使い勝手を両立させた仕様。ビジネスでの役員送迎はもちろん、ファミリーユースやグループでの移動にも柔軟に対応できる汎用性の高さが特徴です。

新車価格は1,520万円となっています。

LM500h EXECUTIVE

新車価格2,030万円の最上級モデルで、4人乗りです。前席と後席の間に、昇降式ガラスを備えた大型パーティションを設置し、完全なプライベート空間を確保しています。

48インチの大型ワイドディスプレイや、オットマン付きのリクライニングシート、マッサージ機能などを備えた、まさに「走るファーストクラス」のような1台です。

シャンパンボトルを収納できる冷蔵庫も装備しています。

後席用の冷蔵庫

LMのリセールバリューは?

高級車を購入する際に避けて通れないのが「値落ち」(リセールバリュー)の問題です。一般的な高級輸入車は新車登録から数年で価値が大きく下落することもありますが、LMは「大きく値落ちしにくい1台」として中古車市場でも注目されています。

LMのリセールバリュー(残価率)のデータを見ていきましょう。中古車買取のガリバーによると、LMのリセールバリューは39.3～86.2％となっています(2026年10月20日更新時点)。

年式や走行距離、グレードなどの条件によって幅はありますが、80％を超えるケースもあります。グレード別に見ると、EXECUTIVEよりもversion Lのほうがリセールでは有利だと考えられます。この理由として、汎用性が挙げられます。

version Lはハイヤーや法人需要だけではなく、個人のファミリー層やVIPの多人数移動などの需要があります。買い取り側のターゲット層が広いため、リセールバリューにプラスになっていると考えられます。

LMがおすすめのユーザーは?

はたしてLMは買いか? 結論としては、グレードと使用目的に応じた選び方をするのがおすすめです。

リセール重視なら：version L

資産価値の維持率(残価率)を最重視する人なら、6人乗りの「version L」が最もおすすめ。2,000万円オーバーのEXECUTIVEに比べて新車価格が抑えられており、買取業者も再販売しやすく、価格相場が安定して推移する傾向があります。

究極のプライベート空間重視なら：EXECUTIVE

4人乗りの「EXECUTIVE」は、移動時間そのものを特別な体験に変える至高のモデルです。パーソナルなラグジュアリー空間を追求する人にとっては、価格に見合う、あるいはそれ以上の満足度が得られる一台です。