楽天は6日、11月14日（土）、15日（日）、21日（土）に「楽天イーグルスカップ中学硬式野球大会2026 Supported by 長栄工業」を開催することになったと発表した。

このトーナメントは、東北の各中学硬式野球連盟を代表するチームがその枠を超え、世代のNo.1チームを決める大会として実施。東北トップレベルの選手同士で多くの交流を図ることで、成長期にある中学球児に夢と希望を与え、スポーツを通じた健全な心身の成長と技術の習得に寄与することを目的としている。

▼ 「楽天イーグルスカップ中学硬式野球大会2026 Supported by 長栄工業」

■開催日程

11月14日（土）8:30～開会式（楽天モバイル 最強パーク宮城）、1回戦

11月15日（日）2回戦、準決勝

11月21日（土）10:00～決勝（楽天モバイル 最強パーク宮城）

決勝戦終了後 閉会式

※予備日：11月22日（日）、28日（土）

場所：楽天モバイル 最強パーク宮城、楽天イーグルス利府球場（利府町中央公園野球場）、河南中央公園野球場

主催：株式会社楽天野球団

主管：（一財）日本リトルシニア中学硬式野球協会東北連盟、（公財）日本少年野球連盟東北中央支部、（公財）日本少年野球連盟東北南支部、（一社）日本ポニーベースボール協会東北連盟、（一社）全日本少年硬式野球連盟北日本支部

冠協賛：長栄工業株式会社

試合方式：16チームによるトーナメント方式

各連盟代表参加全16チーム

【日本リトルシニア中学硬式野球協会東北連盟】（通称：リトルシニア）

第1代表 横手リトルシニア、第2代表 秋田北リトルシニア、第3代表 白山・戸山リトルシニア、第4代表 青森山田リトルシニア、第5代表 盛岡姫神リトルシニア、第6代表 福島リトルシニア、第7代表 盛岡北リトルシニア、第8代表 仙台伊達リトルシニア、第9代表 八戸東リトルシニア

【日本少年野球連盟東北中央支部】（通称：ボーイズ中央）

第1代表 宮城仙南ボーイズ、第2代表 宮城仙北ボーイズ

【日本少年野球連盟東北南支部】（通称：ボーイズ南）

第1代表 郡山中央ボーイズ、第2代表 白河ボーイズ

【日本ポニーベースボール協会東北連盟】（通称：ポニー）

北東北代表 鶴岡ポニー、南東北代表 宮城県南ポニー

【全日本少年硬式野球連盟北日本支部】（通称：ヤング）

代表 南東北ヤングベースボールクラブ