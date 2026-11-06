DeNAは6日、11月16日（月）〜22日（日）の7日間で実施する新イベント『B-SIDE HOLIDAYS 2026

YOKOHAMA DeNA BAYSTARS Supported by 横濱ハーバー』の期間中、BASEGATE 横浜関内タワー内の

没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」で、2026 年シーズンのハイライト映像を特別演出で放映すると発表した。なお、横浜DeNAベイスターズの映像を同施設で放映するのは今回が初めての試み。

『B-SIDE HOLIDAYS 2026 YOKOHAMA DeNA BAYSTARS Supported by 横濱ハーバー』は、「ワクワクがすぐそばに、また好きになる7日間。」をテーマに、横浜スタジアムから関内エリアへと舞台を広げて開催するベイスターズファンのためのイベント。期間中は「THE LIVE Supported by 大和地所」を中心に、横浜スタジアム周辺各所でチームや選手の魅力に触れられるコンテンツを展開。その一つとして、今シーズンの激闘を改めて振り返る特別映像を「ワンダリア横浜」に制作してもらった。映像は、横浜関内エリアに今年新たに開業した「ワンダリア横浜」のゾーン 6「イントゥ・ザ・ワンダー」で放映する。大型の映像空間ならではの臨場感が味わえる約3分間の特別演出で、選手たちが戦い抜いた2026 年シーズンの名場面を届ける。