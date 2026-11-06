







2026年のプロ野球ドラフト会議で指名漏れとなった慶應義塾大の小原大和外野手（4年・花巻東）が、社会人野球を経て再びプロ入りを目指す決断を下した。大学からのプロ入りに懸け、他の進路を断って臨んだドラフト会議。一度は野球を辞める覚悟だった小原は、なぜ再び夢を追うことを決めたのか。指名漏れを経て芽生えた思いと、2年後のドラフトに懸ける決意を聞いた。（取材・文：灰原万由）





プロフィール：小原大和

岩手県出身。花巻東高を経て、慶應義塾大に進学した。大学では外野手としてプレーし、4年春には指名打者部門でベストナインを受賞。2026年ドラフトでは指名漏れとなったが、卒業後は社会人野球で競技を続け、2年後のプロ入りを目指している。持ち味のバットコントロールと勝負強い打撃を武器に、さらなる成長を目指す。





「もし指名がなかったら…」野球人生をかけて臨んだドラフト

[caption id="attachment_300603" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた慶應大・小原大和【写真：編集部】[/caption]











プロ野球選手になる夢を、もう一度追いかける。10月22日のプロ野球ドラフト会議では、最後まで名前が呼ばれず、大学から直接プロ入りする夢はかなわなかった。



大学からのプロ入りを懸けた覚悟は、並々ならぬものだった。ドラフト会議を迎えるにあたり、小原は社会人野球のチームなどから寄せられたオファーをすべて断っていた。「結果を出さないと、『もう野球できなくなるぞ』という状況にしていました。だから、もし指名がなかったら『もう終わりだな』と思っていたんです」。退路を断ち、大学4年間の集大成としてプロの世界に挑もうとした。名前が呼ばれなければ、競技生活を終えて就職する覚悟だった。



指名漏れを経て小原の胸に残ったのは、野球選手として自分の力を十分に示せたのか、という思いだった。今春から指名打者制が導入された東京六大学野球リーグでは、DHとして打線を支え、春季リーグ戦で打率.327、2本塁打、11打点を記録。指名打者部門のベストナインにも選出された。



一方、守備で実力を示す機会は限られていた。「DHだったので、そこは結構大きかったのかな」と、自らの置かれた状況を見つめ直した。もちろん、守備だけに原因を求めているわけではない。「圧倒的に打つか、打てるし守備もこなせていたら、もしかしたら取ってもらえていたのかな」。野球を終える覚悟で臨んだものの、自分の力を十分に示せなかったことには心残りがあった。



ドラフト会議が近づいても調査書が届かず、競技生活を終える可能性が現実味を帯びるにつれ、複雑な思いも芽生えていた。それでも、「全ての選択肢をなくしてプロ一本にしたことには、正直、後悔は全くないです。本当に野球に集中できたので」と、覚悟を持って過ごした日々を悔やんではいない。練習にも全力を注いできたからこそ、取り組み方への後悔ではなく、野球選手としての可能性を諦めきれない思いが残っていた。



「守備についたらどうなのかなとか、もっと打撃が良くなったらどうなのかな」



一度は終えると決めていた野球人生に、再び前向きな気持ちが芽生えていた。可能性を考え始めた矢先、社会人野球のチームから新たなオファーが届いた。



「ドラフトが終わってすぐに声をかけていただいて、ドラフトの翌日にはもう答えを出していました」



プロ一本に懸けるため、以前のオファーをすべて断っていた小原は、改めて声をかけてくれたチームへの感謝も胸に、10月23日に社会人野球でのプレー続行を決断。大学では届かなかったプロの舞台へ、今度は社会人野球で結果を積み重ね、2年後に再び挑む覚悟だ。







「実力でプロ野球選手に」闘志に火をつけた周囲の声



ドラフト会議後、小原のもとには多くの激励の声が寄せられた。取材やテレビ番組などで生い立ちが紹介され、以前にも増して温かい言葉が届くようになった。



「僕の野球人生を知ってもらえて、今後も応援したいなどの声が増えてくれました」



亡き父への思いや、家族に支えられながら歩んできた野球人生に多くの人が関心を寄せ、これからの挑戦にも期待をかけてくれたことは、何よりうれしかった。一方で、寄せられた声は野球選手としての闘志を一層かき立てることにもなった。











小原の歩みを知った人々からは、プロ球団が獲得しなかったことを惜しむ声も寄せられた。自分の野球人生に関心を寄せ、応援してもらえることへの感謝は大きい。ただ、小原には譲れない思いがあった。



「こういう環境で育ってきた選手を『なんでプロは取らないんだ』という声もありますが、そう言われているようではまだまだだなと」



家族との歩みを知ってもらえたことはうれしいが、プロ入りを果たすためには何よりも野球の実力で認められたい。「やっぱり実力でプロ野球選手になりたかったし、なりたいので」と、目指す場所は明確だ。周囲の温かな声を受け、「実力でプロ野球選手になるために、『もう一回頑張ってみよう』って火がつきました」と、再挑戦への闘志を燃やしている。





「年間打率4割」を目標に…2年後のプロ入りへ掲げた課題



再挑戦に向けて掲げるのは、プロの一軍で通用する打撃と守備力の習得だ。小原は自身の最大の持ち味を打撃と捉えており、「長所がなくなったら意味がない」と、持ち前のバットコントロールに一層磨きをかける覚悟だ。プロの第一線で活躍する打者像として、小原はソフトバンク・近藤健介外野手や柳田悠岐外野手、慶大の先輩でもある正木智也外野手の名前を挙げた。今秋の日本シリーズでMVPを獲得した正木が勝利を呼び込む本塁打を放ったように、勝負どころで結果を残し、チームを勝たせる打者を目指している。



「中途半端な打撃ではなく、圧倒的な、プロの一軍で生きていける打撃を求めてやっていきたい」



勝利に直結する一打を放てるよう、さらなる成長を誓った。











打撃では、明確な数字も設定している。東京六大学野球リーグでは3割台の打率を残してきたが、プロ入りには届かなかった。「僕のアピールポイントはバットコントロールと打率だと思っています。六大学でずっと（打率）3割は残していますが、それだけではプロには行けないというのが分かりました」と、これまで以上の成績が必要だと痛感している。社会人野球では「年間を通して4割打って、その中で長打も増やさないといけない」と、高打率と長打力の両立を目標に掲げた。打率を残すだけではなく、勝負どころで試合を動かせる打者へと進化を目指す。



もちろん、打撃だけに頼るつもりはない。大学最後の一年はDHでの出場が中心だったからこそ、社会人野球では守備でも存在感を示す必要がある。「守備は平均的でもダメですし、プロレベルの守備力に鍛えたいので、どちらも並行してやっていきたいです」。打撃の長所を伸ばしながら、グラブでも勝負できる選手になる。ドラフト会議を経て見えた課題を克服し、2年後には一段と成長した姿でプロ球団の評価を受けるつもりだ。



社会人野球での最初の大きな目標は、都市対抗野球大会への出場だ。



「まずはチームを都市対抗へ導けるような選手になって、若獅子賞も1年目から狙っていきたいです」





















[caption id="attachment_300604" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた慶應大・小原大和【写真：編集部】[/caption]













目指すは度会隆輝超え…兄たちの助言を胸に挑む社会人野球

[caption id="attachment_300602" align="alignnone" width="1200"] 慶應大・小原大和【写真：産経新聞社】[/caption]











目標に掲げるのは、DeNA・度会隆輝外野手がENEOS時代に残した圧倒的な成績だ。度会は入社2年目の2022年都市対抗で打率.429、4本塁打を記録し、チームの9年ぶりの優勝に貢献。橋戸賞、若獅子賞、打撃賞の3冠に輝いた。



小原も「印象に残る活躍って、チームを勝たせてるかどうかなのかな」と、個人成績だけでなく、勝負どころでの一打を重視している。「最短で行くためには度会さんのような活躍、それ以上の活躍をしないと行けないと思います」と、社会人野球の全国舞台で自らに求める水準は高い。



新たな環境に挑むにあたり、心強い存在となっているのが兄2人だ。ともに慶大野球部でプレーしてきた兄たちは、ドラフト会議後も弟の将来を気にかけてくれた。



「まずは都市対抗で活躍して、2年後に絶対プロに行けと言ってもらいました」



社会人野球を経験した長兄・大樹さんからは、競争の厳しさも教わった。「もう妥協は許されないぞと。1年目だからって遠慮はせずに、ガツガツいけと言われました」。年齢や経験を言い訳にせず、最初から結果を求める姿勢を胸に刻んだ。



社会人野球では、自身の将来だけでなく、所属する企業の期待も背負う。兄の言葉を受け、小原も覚悟を固めている。



「僕の人生もかかっていますし、それこそ僕の人生だけじゃなく、企業さんの優勝もかかっています。そのために、死に物狂いで野球をやるしかないです」



所属チームの勝利に貢献し、その先にあるプロの舞台へ。社会人野球でも結果を残し、自らの夢への道を切り開いていく。





「結果で恩返ししたい」支え続けてくれた家族への思い



家族への恩返しを果たしたい気持ちも変わらない。



小学5年生の時に父が他界してから、母は一人で3兄弟を育て、野球に打ち込む日々を支えてくれた。小原は以前、兄2人が届かなかったプロの舞台に立ち、「父の願いを叶えたい」と語っていた。大学から直接プロ入りする夢は叶わなかったが、母に活躍する姿を見せたいという思いは一層強い。



「自分のやりたいことをやらせてもらっているので、本当に結果で恩返ししたいです」











2年後こそ夢をかなえ、「今まで野球を楽しくやらせてもらった分、自分が活躍している姿をこれからもたくさん見せていきたいし、見て欲しいです」と、支え続けてくれた母への思いを込めた。



家族への恩返しとともに、小原の支えとなっているのが、花巻東時代の仲間と交わした約束だ。





「2年後に俺も行くから」花巻東時代の仲間と交わした約束

[caption id="attachment_300606" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた慶應大・小原大和【写真：編集部】[/caption]











約束を交わした相手は、高校時代の同期で、筑波大へ進学した田代旭捕手と宮澤圭汰内野手だ。広島から育成ドラフト2位で指名された田代とは、ドラフト後のオープン戦で顔を合わせ、「おめでとう」と祝福するとともに、「2年後に俺も行くから」と自らの決意を伝えた。



宮澤も大学卒業後は社会人野球で競技を続ける予定で、「3人でもう1回、プロ野球という舞台で野球やろう」と、高校時代の仲間との約束を胸に刻んだ。大学卒業後に進む道は異なっても、再び同じ舞台で肩を並べる日を目指している。



学生野球最後の戦いにも、全力を注ぐ姿勢は変わらない。自力優勝の可能性を残して早慶戦を迎えるにあたり、「ドラフトが終わって、もう優勝することしか見ていないですし、この新チームで日本一を目指してやってきました。最後に日本一を取るまで、全力で貢献していきたいです」と、大学最後の早慶戦へ闘志を燃やす。大学4年間で磨いてきた打撃で勝利を引き寄せ、春にあと一歩で届かなかった日本一へ。「KEIO」のユニホームで有終の美を飾るため、最後までバットを振り抜く覚悟だ。



大学から直接プロ入りする夢はかなわなかったが、再び挑戦する機会を得た。「もう2年後、『絶対にプロへ行く』というのを次こそは叶えて、家族やここまでお世話になった方々に恩返しをしたいです」と小原の決意に迷いはない。



10月22日に最後まで呼ばれなかった名前を、2年後のドラフト会議では響かせるために。大学でかなえられなかった夢を、今度は社会人野球の舞台で追いかける。













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