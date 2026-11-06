







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースが再契約を狙うタリク・スクーバル投手について、サンフランシスコ・ジャイアンツがダークホースとして争奪戦に加わる可能性が浮上した。ただし契約規模は極めて大きくなるとみられ、実際に参戦できる球団は限られるという。米メディア『クラッチ・ポインツ』のブライアン・ローガン記者が11月4日（日本時間5日）に言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ジャイアンツは今季、65勝97敗でナ・リーグ西地区4位に終わり、チーム防御率もMLB23位と投手陣が大きな課題となった。すでにワシントン・ナショナルズからトニー・ニューベック投手を獲得しているが、さらに大型補強へ動く可能性が取り沙汰されている。



そこで浮上したのが、スクーバルの獲得だ。しかし、それには多額の契約金が発生すると見られ、ニューヨーク・メッツ、ニューヨーク・ヤンキース、フィラデルフィア・フィリーズも、その大型契約を負担できる球団として名前が挙げられている。



スクーバルを巡っては小・中規模市場の球団が参戦するとは考えられず、実際には3〜4球団程度の争奪戦になることが予想されている。



注目の集まるスクーバルの去就について、ローガン氏は「彼は4億ドル（約632億円）の契約を求めている可能性があり、その場合、小規模市場の球団は争奪戦から脱落することになるだろう。また、12月1日（同2日）に労使協定が失効する前に契約を結ぶ可能性もある」と言及した。



今季途中からドジャースに加入したスクーバル。ドジャースはワールドシリーズ制覇を目指すために再契約を勝ち取り、大谷翔平選手や山本由伸投手らと他球団を圧倒する先発投手陣を揃えたいと願っているだろう。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】