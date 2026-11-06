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読売ジャイアンツの坂本達也捕手が6日、2027年シーズンに向けて契約更改を行った。



坂本は博多工高、富士大を経て、2024年育成ドラフト1位で巨人に入団。大学時代には侍ジャパン大学代表の選考合宿に参加した経験を持ち、正確なスローイングと俊足を持ち味とする捕手として期待を集めた。



ルーキーイヤーの2025年は主に三軍で経験を積み、シーズン途中から二軍でも出場機会を獲得。二軍では18試合に出場し、35打数11安打、打率.314、0本塁打、1打点を記録した。



プロ2年目の今季は二軍で19試合に出場し、31打数8安打、打率.258、0本塁打、1打点、1盗塁を記録。一軍出場はなく、引き続き支配下登録を目指してアピールを続けた。



一方、今季は本職の捕手に加えて外野守備にも挑戦。三軍戦では田中将大投手やハワード投手とバッテリーを組んだ。



今オフはオーストラリアン・ベースボールリーグのアデレード・ジャイアンツに派遣される予定。捕手だけでなく外野手としても実戦経験を積み、守備の幅を広げるとともに、体づくりにも取り組む方針だ。



来季でプロ3年目を迎える坂本。豪州での武者修行を経て、来季こそ支配下登録を勝ち取りたいところだ。

















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