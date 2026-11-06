







読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツは6日、平山功太選手と契約更改したことを発表した。



瀬戸内高、ベイサイド・千葉を経て2023年育成ドラフト7位で巨人に入団した22歳の内野手で、身長185センチ、体重82キロの右投右打。



入団から2年間は、二軍でも計5試合の出場にとどまった。



プロ3年目の今季は4月6日に支配下登録を勝ち取ると、4月11日の東京ヤクルトスワローズ戦でプロ初安打を記録。4月25日の横浜DeNAベイスターズ戦では、2回にプロ初本塁打となるソロを放った。



5月19日のヤクルト戦では「1番・右翼」で先発出場し、初回にプロ初の先頭打者本塁打をマークした。



一軍では40試合に出場し、打率.248、3本塁打、11打点を記録。二軍では34試合に出場して打率.283、3本塁打、19打点だった。



今オフは11月19日に開幕するオーストラリアのウインターリーグに参加し、アデレード・ジャイアンツでプレーする予定だ。



来季はプロ4年目を迎える平山選手。支配下2年目のシーズンに臨む。

















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【了】