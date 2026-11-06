FPF（ポルトガルサッカー連盟）は6日、11月のUEFAネーションズリーグ（UNL）・2026ー27を戦うポルトガル代表メンバー28名を発表した。

FIFAワールドカップ2026でベスト16敗退に終わったポルトガル代表は、大会終了後にロベルト・マルティネス監督が退任し、ジョルジェ・ジェズス監督が就任した。UNL・2026ー27では、デンマーク代表、ウェールズ代表、ノルウェー代表と同居するグループA4の戦いを4戦全勝で終えており、既に準々決勝進出を決めている。

だが、前回シリーズ中には、“レジェンド”のFWクリスティアーノ・ロナウドをめぐる“問題”が発生した。9月27日、UNL・グループA4第2節のノルウェー代表戦で18年ぶりに出番なしに終わると、翌日から全体練習を欠席。代表を途中離脱したことで、FPFから10月1日から10月30日までの30日間の出場停止処分を受けていた。

C・ロナウド自身はチームメイト、ポルトガル国民に対する公式な謝罪を行っており、今回の代表メンバーで復帰を果たすものかと思われていた。しかしながら、今月5日、自身の公式Instagram（＠cristiano）を通して、ポルトガル代表からの電撃引退を発表。つまり、今回のメンバーは、“レジェンド”不在の面々となる。

ジョルジェ・ジェズス監督が選出したメンバーリストは、MFヴィティーニャ、FWブルーノ・フェルナンデス、FWジョアン・フェリックスらの常連組が多くを占めたが、復帰組も複数名いる。今夏にボーンマスへ活躍の場を移したDFアントニオ・シウヴァが今年3月以来、クラブ・ブルッヘで活躍するFWカルロス・フォルブスが昨年11月以来、チェルシーでの将来が嘱望される19歳のFWジオバニー・クエンダが昨年3月以来、ローマで攻撃陣の主力に君臨するFWロドリゴ・モラが昨年6月以来の復帰を果たした。

初招集は2名。ポルトで右サイドバックの主軸として活躍する23歳のDFアルベルト・コスタ、セリエAのモンツァで今季公式戦10試合に出場し、11ゴールを挙げている21歳のFWグスタボ・バレラが、初のA代表入りを果たした。

一方で、負傷中のDFヌーノ・メンデスやFWフランシスコ・コンセイソンらは選外。スポルティングの最終ラインをけん引するDFゴンサロ・イナシオも、今シリーズではメンバーから外れた。

ポルトガル代表は11月シリーズで、14日にホームでデンマーク代表と、17日にアウェイでウェールズ代表と対戦する。

ポルトガル代表のメンバーは下記の通り。

◆■ポルトガル代表

▼GK

ディオゴ・コスタ（ポルト）

ルイ・シルヴァ（スポルティング）

サムエル・ソアレス（ベンフィカ）

▼DF

ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

アルベルト・コスタ（ポルト）※初招集

ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／イングランド）

トマス・アラウージョ（ベンフィカ）

レナト・ヴェイガ（ビジャレアル／スペイン）

アントニオ・シウヴァ（ボーンマス／イングランド）

ジョアン・カンセロ（バルセロナ／スペイン）

ヌーノ・タヴァレス（ラツィオ／イタリア）

▼MF

ジョアン・パリーニャ（ベンフィカ）

ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）

マテウス・フェルナンデス（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）

ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／フランス）

ベルナルド・シウバ（レアル・マドリード／スペイン）

▼FW

ペドロ・ネト（チェルシー／イングランド）

フランシスコ・トリンコン（アル・アハリ・サウジ／サウジアラビア）

カルロス・フォルブス（クラブ・ブルッヘ／ベルギー）

ラファエル・レオン（ガラタサライ／トルコ）

ジオバニー・クエンダ（チェルシー／イングランド）

ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ジョアン・フェリックス（アル・ナスル／サウジアラビア）

ロドリゴ・モラ（ローマ／イタリア）

ゴンサロ・ラモス（ミラン／イタリア）

ファビオ・シルヴァ（ドルトムント／ドイツ）

グスタボ・バレラ（モンツァ／イタリア）※初招集

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