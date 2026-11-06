FPF（ポルトガルサッカー連盟）は6日、11月のUEFAネーションズリーグ（UNL）・2026ー27を戦うポルトガル代表メンバー28名を発表した。
FIFAワールドカップ2026でベスト16敗退に終わったポルトガル代表は、大会終了後にロベルト・マルティネス監督が退任し、ジョルジェ・ジェズス監督が就任した。UNL・2026ー27では、デンマーク代表、ウェールズ代表、ノルウェー代表と同居するグループA4の戦いを4戦全勝で終えており、既に準々決勝進出を決めている。
だが、前回シリーズ中には、“レジェンド”のFWクリスティアーノ・ロナウドをめぐる“問題”が発生した。9月27日、UNL・グループA4第2節のノルウェー代表戦で18年ぶりに出番なしに終わると、翌日から全体練習を欠席。代表を途中離脱したことで、FPFから10月1日から10月30日までの30日間の出場停止処分を受けていた。
C・ロナウド自身はチームメイト、ポルトガル国民に対する公式な謝罪を行っており、今回の代表メンバーで復帰を果たすものかと思われていた。しかしながら、今月5日、自身の公式Instagram（＠cristiano）を通して、ポルトガル代表からの電撃引退を発表。つまり、今回のメンバーは、“レジェンド”不在の面々となる。
ジョルジェ・ジェズス監督が選出したメンバーリストは、MFヴィティーニャ、FWブルーノ・フェルナンデス、FWジョアン・フェリックスらの常連組が多くを占めたが、復帰組も複数名いる。今夏にボーンマスへ活躍の場を移したDFアントニオ・シウヴァが今年3月以来、クラブ・ブルッヘで活躍するFWカルロス・フォルブスが昨年11月以来、チェルシーでの将来が嘱望される19歳のFWジオバニー・クエンダが昨年3月以来、ローマで攻撃陣の主力に君臨するFWロドリゴ・モラが昨年6月以来の復帰を果たした。
初招集は2名。ポルトで右サイドバックの主軸として活躍する23歳のDFアルベルト・コスタ、セリエAのモンツァで今季公式戦10試合に出場し、11ゴールを挙げている21歳のFWグスタボ・バレラが、初のA代表入りを果たした。
一方で、負傷中のDFヌーノ・メンデスやFWフランシスコ・コンセイソンらは選外。スポルティングの最終ラインをけん引するDFゴンサロ・イナシオも、今シリーズではメンバーから外れた。
ポルトガル代表は11月シリーズで、14日にホームでデンマーク代表と、17日にアウェイでウェールズ代表と対戦する。
ポルトガル代表のメンバーは下記の通り。◆■ポルトガル代表
▼GK
ディオゴ・コスタ（ポルト）
ルイ・シルヴァ（スポルティング）
サムエル・ソアレス（ベンフィカ）
▼DF
ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
アルベルト・コスタ（ポルト）※初招集
ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／イングランド）
トマス・アラウージョ（ベンフィカ）
レナト・ヴェイガ（ビジャレアル／スペイン）
アントニオ・シウヴァ（ボーンマス／イングランド）
ジョアン・カンセロ（バルセロナ／スペイン）
ヌーノ・タヴァレス（ラツィオ／イタリア）
▼MF
ジョアン・パリーニャ（ベンフィカ）
ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
マテウス・フェルナンデス（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）
ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ベルナルド・シウバ（レアル・マドリード／スペイン）
▼FW
ペドロ・ネト（チェルシー／イングランド）
フランシスコ・トリンコン（アル・アハリ・サウジ／サウジアラビア）
カルロス・フォルブス（クラブ・ブルッヘ／ベルギー）
ラファエル・レオン（ガラタサライ／トルコ）
ジオバニー・クエンダ（チェルシー／イングランド）
ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ジョアン・フェリックス（アル・ナスル／サウジアラビア）
ロドリゴ・モラ（ローマ／イタリア）
ゴンサロ・ラモス（ミラン／イタリア）
ファビオ・シルヴァ（ドルトムント／ドイツ）
グスタボ・バレラ（モンツァ／イタリア）※初招集