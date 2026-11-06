バンダイ ライフスタイル事業部は、『ゴジラ-0.0』に登場するキングギドラ（2026）をモチーフにしたセイコーとのコラボレーション腕時計の予約受付を、プレミアムバンダイ内の「バンコレ！」で開始した。価格は66,000円。

ゴジラ-0.0 キングギドラ (2026) セイコーコラボレーションモデル 腕時計

本商品は、キングギドラ（2026）の存在感を腕時計全体で表現した特別モデル。文字盤の背景には、劇中で描かれる「引力」や体表をイメージしたデザインを採用し、インデックスには鋭い爪をモチーフとして取り入れた。さらに、りゅうずやストップウオッチボタンをゴールドカラーで統一することで、キングギドラらしい重厚感を演出している。

裏ぶたには『ゴジラ-0.0』のロゴとシリアルナンバーを刻印。所有感を高める特別仕様となっている。また、ゴールドカラーを基調とした専用ボックスも付属。

機能面では10気圧防水に対応し、ブレスレットには工具を使って手軽にサイズ調整できる「らくらくアジャスト」を採用したほか、ムーブメントは電池式クオーツで、平均月差±15秒、電池寿命は約3年となっている。

価格は66,000円（税込、送料・手数料別）。予約期間は2026年11月6日12時から12月24日23時までで、商品の発送は2027年6月を予定している。

商品概要

商品名：ゴジラ-0.0 キングギドラ（2026） セイコーコラボレーションモデル 腕時計

価格：66,000円（税込）

セット内容：腕時計、特製ボックス、保証書（3年保証）、らくらくアジャスト用ツール

防水性能：10気圧防水

ムーブメント：電池式クオーツ

予約期間：2026年11月6日～12月24日

発送時期：2027年6月予定

TM & (C) TOHO