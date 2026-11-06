王立ベルギーサッカー協会（KBFV）は6日、11月に控えたUEFAネーションズリーグ（UNL）・2026ー27に臨むベルギー代表のメンバー26名を発表した。

今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026終了後、リュディ・ガルシア前監督が退任したベルギー代表は、オランダ人指揮官のマルク・ファン・ボメル新監督のもとで新体制をスタートさせた。UNL・2026ー27ではグループA1に組み込まれており、10月シリーズでは4試合を消化。フランス代表にはホーム、アウェイともに敗れたものの、イタリア代表、トルコ代表には勝利を収めていた。

準々決勝進出の大きな鍵を握る11月シリーズでは、12日にアウェイでトルコ代表と、15日にホームでイタリア代表と対戦。是が非でも2連勝を成し遂げたい中、ファン・ボメル監督はこれらの2試合に向けて、10月シリーズよりも2名少ない26名を招集した。

10月シリーズをケガの影響で欠場していたFWジェレミー・ドクを筆頭に、MFユーリ・ティーレマンス、MFロメオ・ラヴィア、FWミカ・ゴッツ、FWシャルル・デ・ケテラーレら、新体制の主力を担う面々は順当に招集。長きにわたってベルギー代表を支えてきたMFケヴィン・デ・ブライネ、FWレアンドロ・トロサール、FWロメル・ルカクも名を連ねた。

また、2名の選手が初招集となった。1人目は、今季ゲンクで公式戦全11試合にフル出場して2得点を挙げているDFジョスエ・コンゴロ。日本代表MF伊東純也のチームメイトとしても知られ、20歳ながら、既にゲンクの“守備の要”として存在感を放っている。

2人目は、今夏にMLS（メジャーリーグ・サッカー）のシカゴ・ファイアーからリーガMX（メキシコ1部リーグ）のモンテレイへ完全移籍したFWウーゴ・カイペルス。今季のアペルトゥーラ（前期リーグ）では、13試合に出場して6ゴールを挙げるなど躍動を続けている。年代別代表に招集された経験はあるものの、29歳にして、嬉しいA代表初招集となった。

なお、10月シリーズに招集されていた面々からは、ミランで不動のセンターバックに君臨しているDFコニ・デ・ヴィンター、今夏にリールからニューカッスルへ完全移籍したFWマティアス・フェルナンデス・パルドらが外れた。

今回発表されたベルギー代表のメンバー26名は下記の通り。

◆■ベルギー代表

▼GK

センヌ・ラメンス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

マールテン・ファンデフート（ライプツィヒ／ドイツ）

マイク・ペンダース（チェルシー／イングランド）

ハイル・デ・ブッサー（AZ／オランダ）

▼DF

ティモシー・カスターニュ（フルアム／イングランド）

キリアニ・サッベ（クラブ・ブルッヘ）

ナタン・ンゴイ（リール／フランス）

ブランドン・メシェレ（クラブ・ブルッヘ）

アルトゥール・テアテ（ボローニャ／イタリア）

ジョスエ・コンゴロ（ゲンク）※初招集

マキシム・デ・カイペル（ブライトン／イングランド）

ホアキン・セイス（クラブ・ブルッヘ）

▼MF

ロメオ・ラヴィア（チェルシー／イングランド）

ニコラス・ラスキン（レンジャーズ／スコットランド）

ユーリ・ティーレマンス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

マンデラ・ケイタ（パルマ・カルチョ／イタリア）

ケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ／イタリア）

ハンス・ヴァナケン（クラブ・ブルッヘ）

▼FW

ディエゴ・モレイラ（ミラン／イタリア）

ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ／イングランド）

ドディ・ルケバキオ（ベンフィカ／ポルトガル）

ミカ・ゴッツ（パリ・サンジェルマン／フランス）

レアンドロ・トロサール（ベシクタシュ／トルコ）

シャルル・デ・ケテラーレ（アタランタ／イタリア）

ロメル・ルカク（フェネルバフチェ／トルコ）

ウーゴ・カイペルス（モンテレイ／メキシコ）

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