







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースで今季後半を過ごしたタリク・スクーバル投手を巡り、ニューヨーク・ヤンキースとニューヨーク・メッツに加えて、サンディエゴ・パドレスも獲得候補として浮上している。今オフの先発市場最大級の目玉として、歴史的な争奪戦に発展する可能性がある。米メディア『ボラ・ビップ』のサンティアゴ・トバー記者が11月5日（日本時間6日）に言及した。



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ドジャースと同地区のパドレスは、新しいオーナーを迎えたことで、補強に積極的になる可能性がある。すでにマニー・マチャド内野手ら高額契約を結んでいる選手が多く、財政面の問題が解決できれば争奪戦に加わるだろう。



ヤンキースには争奪戦に参戦できる十分な資金力がある。ただし、すでにゲリット・コール投手とも超大型契約を結んでおり、贅沢税のペナルティをさらに膨らませてまで投手陣に巨額投資を敢行するかが焦点となる。



そして、スクーバルの獲得に最も近いとされるのがメッツだ。メッツは豊富な資金力を駆使して、ドジャースとの再契約を阻止するかもしれない。



注目の集まるスクーバルの去就について、トバー氏は「オーナーのスティーブ・コーエン氏の確固たる意欲だけでなく、先発ローテーションの核を確保するという差し迫った使命を兼ね備えたメッツは、彼の獲得に向けて他球団を凌駕する入札を行うための意欲と圧倒的な資金力を誇っている」と言及した。



ドジャースは今季、ワールドシリーズ連覇を目指してスクーバルを獲得したが、リーグ優勝決定シリーズで敗退となってしまった。今オフは何としても再契約を取り付け、大谷翔平選手らとともに強固な先発陣を再編し、王座奪還を狙いたいところだ。











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