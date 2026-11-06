オランダサッカー協会（KNVB）は6日、UEFAネーションズリーグのギリシャ代表戦とドイツ代表戦に向けたオランダ代表メンバーを発表した。
オランダ代表を率いるシャビ・エルナンデス監督は、25名の選手を招集。戦列に戻ってきたMFフレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）が復帰したほか、DFネイサン・アケ（フェネルバフチェ／トルコ）とDFヨレル・ハト（チェルシー／イングランド）の負傷などを受け、左サイドバックのDFイアン・マートセン（アストン・ヴィラ／イングランド）が2025年3月以来となる代表入りを果たした
オランダ代表は13日にアムステルダムでギリシャ代表をホームで、その3日後となる16日にベルリンでドイツ代表と対戦する。今回発表された25名は以下の通り。
▼GK
バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）
ロビン・ローフス（サンダーランド／イングランド）
マルク・フレッケン（レヴァークーゼン／ドイツ）
▼DF
デンゼル・ダンフリース（レアル・マドリード／スペイン）
ルチャレル・ヘールトライダ（PSV）
ユリエン・ティンバー（アーセナル／イングランド）
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（トッテナム・ホットスパー）
フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）
ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
イアン・マートセン（アストン・ヴィラ／イングランド）
▼MF
フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）
ヨエイ・フェールマン（ドルトムント／ドイツ）
トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス／イタリア）
タイアニ・ラインデルス（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）
クインテン・ティンバー（クリスタル・パレス／イングランド）
ジヴァイ・ゼヒエル（フェイエノールト）
ジャスティン・クライファート（ボーンマス／イングランド）
フース・ティル（PSV）
▼FW
クリセンシオ・サマーフィル（アル・ヒラル／サウジアラビア）
ドニエル・マレン（ローマ／イタリア）
ブライアン・ブロビー（サンダーランド／イングランド）
コーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）
ノア・ラング（ナポリ／イタリア）
ルベン・ファン・ボメル（PSV）
メックス・ミールディンク（AZ）