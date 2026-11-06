







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、高齢化したロースターの若返りを進める必要があり、補強候補としてシンシナティ・レッズのエリー・デラクルーズ内野手が挙げられている。獲得には大きな対価が必要になるが、それでも動く価値があるとの意見がある。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のリカルド・サンドバル記者が11月2日（日本時間3日）に言及した。



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今季のデラクルーズは143試合に出場し、打率.283、OPS.880、本塁打30、打点79、安打158を記録。自身のキャリアハイとなる数字を複数項目で残した。



最大の特徴は、長打力と圧倒的なスピードを同時に備えている点だ。2024年には67個もの盗塁を記録し、今季も自己最少ながら30個の盗塁をマークした。



ドジャースには長打力や出塁能力を持つ打者が多い一方、デラクルーズのように単打や四球から即座に得点機会を作れる選手は少ない。さらに、大谷翔平選手をはじめ、主力選手のほとんどは30代に突入している。



注目の集まるデラクルーズの動向について、サンドバル氏は「デラクルーズは以前からドジャースと結びつけられてきたが、今オフこそ移籍を実現させる絶好の機会だ。移籍金は法外な額になるだろうが、ドジャースはそれを支払う覚悟を持つべきだ」と言及した。



ドジャースには大谷の他にも、ムーキー・ベッツ内野手やフレディ・フリーマン内野手らスター選手が数多く揃っている。しかし、高齢化によってシーズン中に疲労を隠せなかった状況もあることから、デラクルーズのような若手のスター選手の獲得は必至だろう。











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