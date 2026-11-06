◆花王が2026年12月から株主優待を開始

花王＜4452＞は、2026年8月5日、株主優待制度の新設を発表しました。株主への感謝を示すとともに、同社の事業や製品・ブランドへの理解を深めてもらうことが目的です。初回の基準日は2026年12月31日で、100株以上の株主が対象になります。

同社は衣料用洗剤の「アタック」やスキンケア製品の「ビオレ」など、生活に身近な商品を数多く展開しています。今回の優待では、保有株式数に応じて化粧品や家庭用品などを受け取る機会が設けられます。

なお、同社は2026年7月1日付で1株を2株に分割しました。株主優待の必要株数は、分割後の株式数で判定されます。

◆100株は抽選、400株以上は商品セットを選べる

今回の優待には、3つの株数区分があります。100～399株の株主は抽選制です。応募して当選した場合に花王製品が贈られるため、100株を持っていれば必ず商品がもらえるわけではありません。

一方、400～999株の株主は、6000円相当の化粧品セットまたは家庭品セットから1つを選べます。1000株以上では、選べる商品セットが1万円相当になります。いずれも、対象株主のうち申し込んだ人全員が受け取れる仕組みです。

2026年11月2日の終値は1株3766円でした。この株価で計算すると、100株の購入には37万6600円、400株なら150万6400円、1000株なら376万6000円が必要です。

ただし、商品セットの具体的な内容や100～399株の抽選人数は、今後案内される予定です。

◆初回は半年以上の継続保有が不要

同社の株主優待は、通常、半年以上の継続保有が必要です。同じ株主番号で、6月末と12月末の株主名簿に連続して記載されていることが条件になります。

しかし、2026年12月の初回に限り、この条件は適用されません。12月末の株主名簿に100株以上の保有が記録されていれば、商品優待の対象になります。

12月末権利の株式を取得するには、2026年12月28日（月）の権利付き最終売買日までに購入する必要があります。

対象株主への申し込み案内は、2027年3月下旬の定時株主総会後に送付される予定です。初回の優待品は、申し込みをした対象株主や抽選の当選者に、2027年6月以降を目安に順次届けられる予定です。

なお、2027年以降、商品セットや製品抽選の優待には半年以上の継続保有が必要です。一方、別枠で実施される現地開催イベントへの抽選応募には、この継続保有条件は適用されません。イベントの詳細や対象株主の判定基準日は、今後案内される予定です。

同社の新しい株主優待は、身近な商品を受け取れることが魅力です。ただし、100株では抽選となり、商品セットを選べるのは400株以上です。購入前に必要株数や取得条件、申し込み時期を確認しておきましょう。

※優待内容は2026年11月3日時点の公表情報に基づきます。必要投資金額は2026年11月2日終値3766円で計算し、売買手数料などは含みません。株価や優待制度は変更される可能性があります。詳細につきましては、各社が発表している株主優待内容をご確認ください。

※記載されている情報は、正確かつ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性または完全性を保証したものではありません。予告なく変更される場合があります。また、資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、ご自身の責任でお願いします。

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）