イングランドサッカー協会（FA）は6日、今月のUEFAネーションズリーグ（UNL）に臨む同国代表のメンバーを発表した。

FIFAワールドカップ2026後の初陣となったUNL最初の4試合を3勝1敗という成績で終え、グループA3で2位につけているイングランド代表。今月のインターナショナルマッチウィークでは2試合が予定されており、現地時間12日にホームでクロアチア代表、15日にアウェイでスペイン代表と対戦する。

強敵との2連戦に向け、トーマス・トゥヘル監督はバロンドールを受賞したハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）やジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）、デクラン・ライス（アーセナル）ら主力を順当に選出。ジョーブ・ベリンガム（ドルトムント／ドイツ）とジョシュ・キングは初めてA代表に名を連ね、ベリンガムは兄弟での選出となった。また、ベン・ホワイト（アーセナル）が3月以来の復帰を果たしている。

今回発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）

ジェイソン・スティール（ブライトン）

ジェームズ・トラッフォード（リーズ）

▼DF

トレント・アレクサンダー・アーノルド（レアル・マドリード／スペイン）

ジャラッド・ブランスウェイト（エヴァートン）

マルク・グエイ（マンチェスター・シティ）

ルイス・ホール（ニューカッスル）

エズリ・コンサ（アーセナル）

ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン／ドイツ）

ジェド・スペンス（インテル／イタリア）

ベン・ホワイト（アーセナル）

▼MF

エリオット・アンダーソン（マンチェスター・シティ）

ジョーブ・ベリンガム（ドルトムント／ドイツ）

ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）

ジェームズ・ガーナー（エヴァートン）

ジョシュ・キング（フルアム）

マイルズ・ルイス・スケリー（アーセナル）

デクラン・ライス（アーセナル）

▼FW

ドミニク・カルヴァート・ルーウィン（リーズ）

エベレチ・エゼ（アーセナル）

モーガン・ギブス・ホワイト（ノッティンガム・フォレスト）

アンソニー・ゴードン（バルセロナ／スペイン）

ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）

リオ・エングモア（リヴァプール）

モーガン・ロジャーズ（チェルシー）