イングランドサッカー協会（FA）は6日、今月のUEFAネーションズリーグ（UNL）に臨む同国代表のメンバーを発表した。
FIFAワールドカップ2026後の初陣となったUNL最初の4試合を3勝1敗という成績で終え、グループA3で2位につけているイングランド代表。今月のインターナショナルマッチウィークでは2試合が予定されており、現地時間12日にホームでクロアチア代表、15日にアウェイでスペイン代表と対戦する。
強敵との2連戦に向け、トーマス・トゥヘル監督はバロンドールを受賞したハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）やジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）、デクラン・ライス（アーセナル）ら主力を順当に選出。ジョーブ・ベリンガム（ドルトムント／ドイツ）とジョシュ・キングは初めてA代表に名を連ね、ベリンガムは兄弟での選出となった。また、ベン・ホワイト（アーセナル）が3月以来の復帰を果たしている。
今回発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
ジェイソン・スティール（ブライトン）
ジェームズ・トラッフォード（リーズ）
▼DF
トレント・アレクサンダー・アーノルド（レアル・マドリード／スペイン）
ジャラッド・ブランスウェイト（エヴァートン）
マルク・グエイ（マンチェスター・シティ）
ルイス・ホール（ニューカッスル）
エズリ・コンサ（アーセナル）
ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン／ドイツ）
ジェド・スペンス（インテル／イタリア）
ベン・ホワイト（アーセナル）
▼MF
エリオット・アンダーソン（マンチェスター・シティ）
ジョーブ・ベリンガム（ドルトムント／ドイツ）
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）
ジェームズ・ガーナー（エヴァートン）
ジョシュ・キング（フルアム）
マイルズ・ルイス・スケリー（アーセナル）
デクラン・ライス（アーセナル）
▼FW
ドミニク・カルヴァート・ルーウィン（リーズ）
エベレチ・エゼ（アーセナル）
モーガン・ギブス・ホワイト（ノッティンガム・フォレスト）
アンソニー・ゴードン（バルセロナ／スペイン）
ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）
リオ・エングモア（リヴァプール）
モーガン・ロジャーズ（チェルシー）