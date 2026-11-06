







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季途中に加入したタリック・スクーバル投手、クリス・ブビック投手がFAとなった。スクーバルについては再契約へ動くとみられる一方、ブビックは退団が濃厚かもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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ブビックは今季、カンザスシティ・ロイヤルズで9登板、3勝2敗、防御率4.11といった数字を残していた中でドジャースへ加入。ただ、左肘故障により加入前から負傷者リスト（IL）に入っていたこともあり、ドジャースでは5登板、1勝0敗、防御率0.00と本領発揮とまではいかなかった。



同メディアは「彼は2025年に先発としてオールスターに選出されており、現在もまだ29歳だ。しかし、ESPNのカイリー・マクダニエル記者は過去の故障歴を踏まえ、各球団が先発として評価するかどうかは不透明だとみている」としつつ、「耐久性に不安があることを考えれば、今後はリリーフとして起用される可能性が高い。ただし、ブルペンでは複数の役割をこなせるだろう。各球団が彼の健康状態や今後の見通しをどの程度信頼できるかによって、1年契約にも2年契約にもなり得ると考えている」という同記者の見解を紹介。



その上で、「彼がドジャースをほぼ確実に去るだろう。そもそも、チームは今季の彼が戦力になれるかどうかを見極めようとしていただけだった」と記している。











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