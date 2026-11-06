3年連続40試合登板＆自己最多18ホールド…！中日の”ドラ2左腕”が契約更改、…









中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは6日、橋本侑樹投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



橋本は大垣日大高、大阪商業大を経て、2019年ドラフト2位で中日に入団。切れ味鋭いスライダーを武器とする左腕で、ルーキーイヤーの2020年から一軍14試合に登板した。



2023年は13試合の登板で防御率1.17を記録すると、翌2024年は47試合に登板して3勝1敗、5ホールド、防御率1.73と飛躍。2025年3月には侍ジャパンのオランダ戦に初選出されるなど、評価を高めた。



昨季も42試合に登板し、2勝3敗、12ホールド、防御率3.38を記録。3年連続40試合以上の登板を目指したプロ7年目の今季は、自己最多となる18ホールドを挙げた。



しかし、シーズン後半は安定感を欠き、最終的には45試合に登板して4勝4敗、18ホールド、防御率4.58。39回1/3を投げて37安打、12四球、42奪三振、20自責点と、前年から防御率を悪化させた。



来季はシーズンを通して安定した投球を続け、救援陣の中心としてさらなる信頼を勝ち取りたいところだ。

















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