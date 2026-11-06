







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは6日、石伊雄太選手と契約更改したことを発表した。



近大工高専、近畿大工学部、日本生命を経て2024年ドラフト4位で中日に入団した26歳の捕手で、身長178センチ、体重84キロの右投右打。



プロ1年目の昨季は7月8日の読売ジャイアンツ戦でプロ初本塁打を放つなど、85試合に出場して打率.221、3本塁打、21打点を記録。盗塁阻止率.413はリーグ3位だった。



中日のルーキー捕手が年間試合数の半分以上に出場したのは、1981年の中尾孝義氏以来44年ぶりだった。



プロ2年目の今季は開幕マスクをかぶり、開幕直後に帯状疱疹で離脱しながらも、112試合に出場した。



打率.264、7本塁打、31打点はいずれも昨季の数字を上回った。



中日は今秋のドラフト会議で捕手を2人指名しており、来季も正捕手の座を争うことになる。



来季はプロ3年目を迎える石伊選手。さらなる飛躍が期待される。

















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【了】