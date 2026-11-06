







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは6日、福永裕基選手と契約更改したことを発表した。



天理高、専修大、日本新薬を経て2022年ドラフト7位で中日に入団した30歳の内野手で、身長180センチ、体重87キロの右投右打。



プロ1年目の2023年に97試合に出場すると、2年目の2024年は111試合で打率.306、6本塁打、32打点を記録した。



しかし、昨季は5月に左手関節を骨折した影響もあり、20試合の出場にとどまって打率.173に終わった。



プロ4年目の今季は自己最多の114試合に出場し、打率.280、自身初の2桁となる10本塁打、34打点、15盗塁をマークした。



シーズン終盤の9月4、5日の東京ヤクルトスワローズ戦では、球団史上初となる2試合連続の初回先頭打者本塁打を放った。



現在は10月19日に受けた左手首のプレート除去手術からのリハビリ中で、すでにノックを受けている。



来季はプロ5年目を迎える福永選手。今季の数字をさらに伸ばせるか注目される。

















【関連記事】























この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】