第18回カングージャンボリーの盛況と成熟に見る｜やはりカングーは「リア充」に選ばれる車だった

11月最初の連休の日曜、秋晴れの空の下で「カングージャンボリー2026」が、山中湖交流プラザ きららで今年も開催された。朝早くから湖畔沿いの導入路を色とりどりのカングーI、II、そして現行のIII世代がゆっくりと集まりだす。

【画像】その数なんと1377台！日本全国からルノー・カングーが山中湖に集結！（写真31点）

メインステージで公式プログラムがスタートする9時少し前には、ステージ前でキャンプ用の折り畳みチェアやピクニックシートを広げて寛ぐオーナーたちや、富士山募金に賛同してくれた人にマカロンを1個プレゼントするというピエール・エルメ・パリのマカロンドネーションの列に並ぶ人たち、フードエリアで火おこしに勤しむ食のプロたちなど、毎年お馴染みの光景が繰り広げられた。

そして9時を迎えると、総合MCであるモータージャーナリストの竹岡圭氏と、マーケティング・ディレクターでルノー・ジャポンの公式ポッドキャスト「ブレンちゃんねる」を担当するフレデリック・ブレン氏が壇上に姿を現し、開会が告げられた。

それにしても第18回とあって、公式コンテンツの内容は幅広く分厚い。福島から採れたてのフルーツや新米をカングーで運んでくる「フルーツ・プロバイダ」や、鈴鹿市の有名ブーランジュリー「ドミニクドゥーセ」がフードトラックで焼きたてのパンを販売していたり、在日フランス大使館の総料理長であるセバスチャン・マルタン氏が、事前予約制で炭火グリルを含むお弁当ボックスを限定100食提供するなど、この機会だけの本格的な内容だったりする。楽しめるのはカングーオーナーだけかといえば、じつは異なる車種でも参加申し込みが可能なところが、このイベントの緩やかでオープンなところでもある。

食の楽しみ以外にも出展ブースの見どころは多彩で、スニーカーの「パトリック」は、カングージャンボリー限定モデルを発売。「アイリス」のホワイト・カンガルーレザーにネイビーのラインの細身モデルで、シュータン上で同社ロゴであるライオンが車を運転する絵柄をあしらったシューズを披露した。またフランス南西部伝統の織物であるカタラン生地を扱うロクシタニー地方で生産される「レ・トワール・デュ・ソレイユ」はカングージャンボリーのこの場だけ30％オフ・セールを敢行するなど、特別感を強調。ブランドによってはカングーで出展しているところも少なからずで、その仕着せも楽しませてくれる。

ちなみにまだ公式には発表されていないはずの最新BEV、ルノー5（サンク） E-TECHも先んじてこの日、カングーのオーナーたちの前でアンヴェールされた。ワークバン転じてMPVと、Bセグメントのハッチバックではジャンルこそ異なるが、カングーのそれとは異なるイエローのニュアンスと、狙いこそ異なるが質も効率も高いパッケージに、興味津々という人々が少なくなかった。

メインステージでは姉妹ユニット「チャラン・ポ・ランタン」や、二人組の兄弟ラッパー 「上鈴木兄弟」によるステージライブ、様々なトークセッションが繰り広げられた一方で、参加者の多くが心待ちにしているのが、カングーオーナーだけが出展できるフリーマーケット。出展の権利となる事前チケットは、昨年の150台から200台へと、「フランスの蚤の市」という今年のテーマに沿って規模は拡大されたものの、今回も早々に売り切れたという。まだまだ枠が足りない、というのが現状のようだ。

実際にどんなオーナーが出展しているのか、フリーマーケット・スペースを訪れてみよう。フリマに出展できる権利は事前にオンライン販売される参加駐車券3000円とセットになっていて、歴代から現行カングーもしくはグランカングーのみが対象。縦4500×横3000㎜の駐車スペースに加えて3000×3000㎜の出店スペースが縦長に付随する。ちなみにカングーとグランカングー専用駐車券は2500円で同じく先着200台、車種問わずの一般駐車券は1500円とあって、出店しながら交流も楽しみたい人には魅力的でお得なパッケージといえる。

まずユニークだったのは、東大阪で金属加工業を営むオーナーが提案している「RE : SEAT BASE」。現行にして最新グランカングーの取り外し可能な5脚の使い方として、固定金具部を地面に直置きして痛めることなく、キャスターシート化するベースを作り上げた。7万円という価格設定は高いようにも見えるが、すべて受注生産かつ手作業でボディカラーに近い色に塗装できてパーソナライズも可能であることを思えば、納得できるオーナーも少なくないだろう。

一方でカングーや車とは、直接に関係はないが同じ趣向のアイテムをあれこれ見て回れるのも、ここのフリーマーケットの楽しみ。岐阜県可児郡から来たという「halu leather」は、奥様が製作した革小物やアクセサリーの数々を、ご主人が犬と店番しながら販売するスタイル。お客さんがピアスを試着しようとすると、隣の出店者から姿見がサッと手渡されるなど、お隣同士の連携も抜群だ。鎌倉から来たというマダムは、昨年まで砂浜に打ち上げられるマイクロプラスチックを再利用した小物を製作していたが、今年は子どもとペットボトル・アクセサリーに挑戦してみたという。

趣味が高じて、というアイテムを扱うオーナーもいれば、手もちの品を整理しに出店しているオーナーもいる。浜松から奥様と娘さんの3人で訪れたお父さんは、最初期の『オクタン日本版』20数冊を含むヴィンテージな雑誌や古本、ひとつかみ数ユーロでまとめ買いコレクトしていたフランスの古い販促キーホルダーを「終活ですよ」と、うそぶきながら売っていた。リトモ125TCに始まってマセラティのビトゥルボや21ターボにも乗ってきたというお父さんは、初代カングーから2代目カングーの最終型に乗り換え、このイベントへの参加は3年ぶりという。

ところでフリマのスペースを歩いていると、犬連れの人たちが少なくないことに気づく。バーニーズ・マウンテン・ドッグばかり4頭も、そんなグループに遭遇した。別に示し合わせた訳ではなく、会場内を散歩していたら鉢合わせたのだとか。広くて乗り心地のいいカングーほど、ドッグフレンドリーな車はないと飼い主は声を揃える。確かに犬たちも、普段見ないほど多くの仲間に囲まれて、上機嫌そうだ。

これまでもジャンボリーには参加していたが、フリマ出店は初、でも趣味や副業に見えないような完成度のアイテムを扱うオーナーもいる。アイボリーの第2世代で岐阜からやってきた「URO WORKS」は7、8年前からオールドを含む世界各国の目ぼしいコインを集めては加工して、コインアクセサリーとして旦那さまが製作＆販売。隣では奥様も、最近集め始めたばかりという懐かしいアイテムを販売している。山中湖は初でも代官山T-SITEのイベントなど関東圏でも出店したことがあると聞いて納得の、美しい店構えと手際だった。

一転、大ベテランの貫禄が漂う老舗もある。ブルーグレイでオールペン（全塗装）した2019年式のカングーIIに、ボルドーなどフランスから直接仕入れたアンティークを積んでやってきた、「グリ・ブルー」の親子3人だ。そんな特別限定色が存在したのではなく、外装色をそのまま屋号名の「グリ・ブルー」に仕上げている。第3回からずっとカングージャンボリーには参加してきて、フリマ歴は12年目。初参加の年に息子さんは0歳児だったそうで、現在は15歳。隣スペースの兵庫県からの出店者とは10年来の顔なじみで、子ども同士が揃ったのも数年ぶりという。まるでフランスのバカンス・コロニーかキャンプ場のような話だが、カングー歴の長いオーナー同士の間では、もはや人生の一部なのだ。

いずれの出店オーナーにも共通するのは、人を喜ばせるために提供できるものがあるという、そこはかとなく漂う余裕と充実感。最終的にこの日の総参加台数は1412台、うちカングーは1377台、他車種はルノーも非ルノーもひっくるめて35台を記録した。本国では商用車に過ぎなかったカングーが、数年前にはフランス本国からプレスツアーが組まれたように、日本で趣味車として独自のカルチャーを紡ぎ続けているのは、その圧倒的なソフトパワー、換言すればリア充のオーナーたちがいてこそ、なのだ。

文・写真：南陽一浩 Words and Photography: Kazuhiro NANYO