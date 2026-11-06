今日の運勢 11月7日（土）「12星座占いランキング」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位？

2026年11月7日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月7日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？あなたらしさを伸びやかに発揮できる好調な一日です。周りの人たちの意見に振り回されず、自分が「こうしたい」と感じる直感や選択を優先してみましょう。堂々とした振る舞いが周囲を魅了します。フットワーク軽く動き回ることで幸運が舞い込む最高の運気です。近所のお散歩や気軽なSNSでの交流から、耳寄りな情報をキャッチできそう。軽やかなコミュニケーションを楽しんでみてください。自分自身の持ち物やスキルを丁寧に見直す日です。本当に価値のあるものに時間を使ったり、自分の才能を磨くアクションを起こしましょう。手元にある豊かさに目を向けることで、穏やかな時間を過ごせそうです。日々の生活習慣や働き方のバランスを見直すのに適した日です。身体に優しい食事を意識したり、ストレッチを行ってコンディションを整えたりしましょう。地道なセルフケアがあなたの毎日を力強く支えてくれます。対人運が非常に好調で、パートナーや大切な人との会話が弾む日です。相手の言葉にじっくりと耳を傾け、温かい思いやりの姿勢を見せましょう。お互いの絆がさらに深まり、素敵な時間を過ごせます。趣味や心がときめくことにゆっくりと時間を使いたい日です。周りのペースに合わせすぎて疲れてしまったら、自分が純粋に「楽しい」と感じることに意識を向けてみましょう。マイペースを保つことが大切です。プライベートな空間を心地よく整えることが運気アップの鍵です。お部屋の模様替えや家族とのアットホームな時間を大切に過ごしましょう。温かな居場所が心を深く癒やし、明日への活力を与えてくれます。知的好奇心が広がり、新しい世界へ目が向く日です。少し難しく感じるテーマでも、興味のあった本を開いたり情報を集めたりしてみましょう。焦らず少しずつ視野を広げることで、これからのヒントが見つかります。周囲からのサポートや温かい言葉を素直に受け取れる素晴らしい日です。1人で頑張ろうとせず、大切な人と深い対話を重ねてみましょう。強い信頼関係の中で、思いがけない幸運が引き寄せられます。仲間や友人との関わりの中で、少し気疲れを感じやすい日かもしれません。無理をして周囲に合わせようとせず、今日は自分の心のペースを最優先に守りましょう。優しい音楽や温かい飲み物でホッと一息ついてください。目標に向かって着実な一歩を踏み出せる日です。任された役割や計画に対して真摯に取り組むことで、周囲からの高い信頼を得られるでしょう。これまでの自分の努力に誇りを持って進んでください。1人の時間を確保して、静かに内面と向き合うことで運気が整う日です。静かな場所でゆったりと心身を休め、溜まった疲労をリフレッシュしましょう。心に余白を作ることで、新しいインスピレーションが湧いてきます。季節が少しずつ深まり、心の奥にある静かな思いに気づきやすいタイミングです。もし今、立ち止まって考え込んでしまうことがあっても、それはあなたがより良い未来へ進むための大切な準備期間ですよ。天使たちはいつでもあなたのそばで、温かな愛と守りを送っています。ご自身の心に優しく寄り添い、穏やかな笑顔で今日という日を過ごしてくださいね。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.1を獲得し、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/