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今季限りで現役を引退した読売ジャイアンツの湯浅大氏が6日、自身のインスタグラムを更新。来季から三軍内野守備走塁コーチに就任することを報告した。







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投稿では「自分の事ながら来年から三軍内野守備走塁コーチとしてやらさせて頂く事になりました。」とつづり、「こうしてジャイアンツのユニホームをまた着れる事を嬉しく思います。」と心境を吐露した。



続けて「初心の気持ちで色々と勉強をして、選手のサポートが少しでも出来るようにこれから一生懸命やっていきます！」と意気込みをつづった。



最後に「改めて本当に応援ありがとうございました。」と感謝の言葉で締めくくった。



巨人も同日、湯浅氏の現役引退と三軍内野守備走塁コーチ就任を発表。7日から秋季キャンプに合流し、指導を開始する予定だ。



26歳の湯浅氏は、高崎健康福祉大高崎高から2017年ドラフト8位で巨人に入団。2022年に自己最多の63試合に出場した。



プロ9年目の今季は4試合の出場にとどまり、10月25日に戦力外通告を受けた。一軍通算では140試合に出場し、打率.148、1本塁打、5打点の成績を残した。





























【投稿】来年から三軍コーチに…！湯浅大が巨人のユニホームへの思いをつづった投稿がこちら



湯浅大氏の公式インスタグラムより





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【了】