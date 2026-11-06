今さら聞けないクイーン入門──なぜ、世界はいまもクイーンを歌い続けているのか？

2026年は、クイーンにとっていくつもの節目が重なる年だ。1971年にジョン・ディーコンが加わり、4人の顔ぶれがそろってから55周年。9月5日にはフレディ・マーキュリーが生誕80周年を迎え、11月24日には35回目の命日が訪れる。そして、フレディが参加した最後のツアーとなった1986年の「マジック・ツアー」からも、40年が経った。

その「マジック・ツアー」の中でも特別な一夜として知られるのが、同年7月27日、ハンガリーの首都ブダペストで行われた公演だ。東西冷戦のさなか、西側のロックバンドが東側の国でスタジアム公演を開くこと自体が異例だった時代に、クイーンは大観衆の前に立った。フレディがハンガリーの民謡を現地の言葉で歌い、観客がその歌声に声を重ねた場面は、いまなお多くのファンの記憶に刻まれている。

この公演を4Kレストアとドルビーアトモスでよみがえらせた『クイーン：ブダペスト』が、現在全国の劇場で公開中だ。当時の観客の熱狂と4人の演奏を、まるでその場にいるかのような臨場感で味わえる。上映期間は11月末まで延長され、11月6日には国内盤の2CDとブルーレイでパッケージもリリースされた。さらに、フレディの命日にあたる11月24日（火）には、全国のTOHOシネマズで映画『ボヘミアン・ラプソディ』の「メモリアル」復活上映が一夜限りで行われる。

大きなスクリーンと音響で、クイーンのステージに触れられる機会が続くこの秋。劇場でその迫力を体感する前に、あるいは体感したあとに、クイーンがなぜこれほど長く愛され続けているのかを、いま一度見つめ直してみたい。その魅力を、基本に立ち返ってひとつずつたどっていこう。

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「クイーンって、結局何がそんなにすごいの？」──そう聞かれて、すぐに答えられる人は少ないかもしれない。一方で、クイーンの曲をまったく聴いたことがない人も、ほとんどいないはずだ。

スタジアムで観客が足を踏み鳴らす「We Will Rock You」、CMやドラマから流れてくる「Don't Stop Me Now」や「I Was Born To Love You」。私たちは意識しないうちに、暮らしのさまざまな場面でクイーンを耳にしている。2018年には映画『ボヘミアン・ラプソディ』が世界的なヒットとなり、そのタイトルにもなった代表曲「Bohemian Rhapsody」は同年、「20世紀に発表された作品で最も多くストリーミング再生された曲」としてギネス世界記録に認定された。

1973年にデビューしたバンドの音楽が、なぜ半世紀以上を経たいまも新しい世代を惹きつけるのだろうか。2026年の視点から、その秘密を解きほぐしていく。

クイーンは「4人のバンド」だった

クイーンといえば、まずフレディ・マーキュリーの姿が思い浮かぶかもしれない。とはいえ、クイーンは「フレディと3人の仲間たち」ではない。それぞれに異なる個性と音楽の好みを持つ4人が、対等にアイデアを出し合うバンドだった。

■フレディ・マーキュリー（ボーカル、ピアノ）オペラ歌手のような声量と、観客を一瞬で虜にするカリスマ性を備えたフロントマン。

■ブライアン・メイ（ギター）父と手作りしたギター「レッド・スペシャル」を弾き続け、ほかの誰にも出せない音色を響かせるギタリスト。

■ロジャー・テイラー（ドラムス）力強いドラムと、突き抜けるようなハイトーンのコーラスでバンドを支えるドラマー。

■ジョン・ディーコン（ベース）控えめな佇まいの奥に、ファンクやソウルへの愛情を秘めたベーシスト。

注目したいのは、4人全員がバンドの大ヒット曲を書いていることだ。 フレディは「Bohemian Rhapsody」、ブライアンは「We Will Rock You」、ロジャーは「Radio Ga Ga」、ジョンは「Another One Bites The Dust」の作者で、2003年にはメンバー全員がそろってアメリカの「ソングライターの殿堂」入りを果たした。ひとりの天才に頼らず、異なる才能を掛け合わせて大きくなったバンド。そこにクイーンを読み解く鍵がある。

クイーンが愛される4つの理由

①幅広いジャンルを束ねる、クイーンだけの音

「Bohemian Rhapsody」は、初めて聴く人の予想を次々と裏切っていく。アカペラのコーラスで始まった曲は、ピアノの弾き語りによるバラードを経て、突然オペラへと様変わりする。何人もの声が「ガリレオ！」と呼び交わしたかと思えば、今度は重たいギターがうなるハードロックへとなだれ込む。クラシックの組曲のように異なるパートをつなぎ、舞台の場面転換のようなドラマを生む手法を、フレディはロックに持ち込んだ。約6分という長さにもかかわらず、この曲は全英チャートで9週連続1位を記録した。

冒険は、1曲の中だけにとどまらない。初期のアルバムに「シンセサイザー不使用」と記していたバンドは、1980年の『The Game』で初めてシンセサイザーを導入する。同じアルバムには、ジョンがディスコグループのシックに刺激を受けて書いたファンクナンバー「Another One Bites The Dust」も収録された。クイーンのロサンゼルス公演に何度も足を運んだマイケル・ジャクソンが、シングル化を熱心に勧めたというこの曲は全米1位に輝き、R&Bチャートでも2位まで上昇した。ロックバンドの曲が、ブラックミュージックのリスナーにもまっすぐ届いたのだ。

どれほど多彩な曲を作っても、クイーンの曲は聴けばすぐにクイーンだとわかる。 細かなビブラートをまとったフレディの歌声が響いた瞬間、ブライアンのギターが歌うように伸びやかな音色で鳴った瞬間、あるいは何十人分にも聞こえる分厚いコーラスが重なった瞬間に、私たちは「あ、クイーンだ」と気づく。一度で耳に残るメロディと劇的な曲の展開も、クイーンを見分ける目印になっている。

そして何より大きな魅力は、緻密に作り込まれた音楽性と、誰もが一緒に歌える大衆性という、本来なら両立しにくいふたつの要素を、クイーンがひとつの曲の中で成り立たせてしまうことにある。 「Somebody To Love」や「Don't Stop Me Now」も決して単純な作りではない。にもかかわらず、聴き手は気づけば体を揺らし、メロディを口ずさんでいる。なかでも「Bohemian Rhapsody」のように、息つく間もなく展開を切り替えながら最後まで聴く人を引き込んでいく曲づくりは、現代のJ-POPにも通じるものがある。いまのヒット曲に見られる複雑な構成やジャンルを横断する発想に、どこか似通うものを感じる人もいるかもしれない。

②観客を「歌い手」に変えてしまう音楽

1977年のアルバム『News of the World』は、観客の参加を念頭に置いた2曲で幕を開ける。ブライアン・メイ作の「We Will Rock You」と、フレディ作の「We Are The Champions」だ。

「We Will Rock You」が生まれるきっかけは、同じ年にイギリスのスタッフォードで行われたコンサートだった。観客は全曲を一緒に歌い、ステージを降りるメンバーに向けて、サッカーの応援歌として知られる「You'll Never Walk Alone」を合唱し始めたのだ。その光景に心を動かされたブライアンは、身動きのとれない満員の会場でも観客が演奏に加われる方法を考えた。たどり着いたのは、足を2回踏み鳴らし、手を1回叩くリズムだった。楽器も練習もいらないため、誰でもすぐに輪に加わることができる。対するフレディは、サッカーの試合を思い浮かべながら、ファンが声をそろえて歌える曲として「We Are The Champions」を書いたという。

もともとフレディは、観客を巻き込む名手だった。彼は即興のフレーズを投げかけては観客と歌を交わし、コール＆レスポンスで会場の熱を高めていった。 バラードの「Love Of My Life」では、歌を客席に任せて大合唱に耳を傾けることもたびたびあった。フレディはさながら、何万人もの合唱団を率いる指揮者だった。

その姿が最も大きな舞台で見られたのが、映画『ボヘミアン・ラプソディ』のクライマックスでも再現された1985年のエチオピア飢餓救済チャリティコンサート「ライヴ・エイド」だ。あの日、ウェンブリー・スタジアムを埋めた観客は「Radio Ga Ga」のサビに合わせて一斉に頭上で手を叩いた。さらにフレディが「エーオ！」と歌いかけると、7万人を超える人々がすかさず同じ節で応えたのである。

クイーンの音楽は、耳で聴くだけでなく、全身で参加するものでもあった。スポーツの会場で「We Will Rock You」がチームを奮い立たせ、表彰式で「We Are The Champions」が勝者を包み込むのも、この2曲が初めから、大勢の人が声と体を合わせる場面を思い描いて作られていたからだろう。

③バラバラな4人が、ひとつの巨大な個性に

クイーンの4人は、経歴を並べるだけでも個性がくっきりと浮かび上がる。ブライアンはバンド活動のために中断していた研究を再開し、2007年に宇宙物理学の博士号を取得した。ロジャーは歯学部から生物学に転じて学位を取り、無類の車好きとしても知られている。電子工学を学んだジョンは、拾った回路基板で小型アンプを自作し、ブライアンがレコーディングで愛用するほどの腕前だった。そしてフレディは、東アフリカのザンジバルに生まれ、インドで少年時代を過ごしたのち、10代で家族とともにイギリスへ移り住んだ。

4人は、書く曲のタイプもまるで異なる。ブライアンはギターが主役の壮大なロックを、ロジャーは時代の空気をとらえたポップを、ジョンはベースが弾むファンクや親しみやすいラブソングを、フレディはオペラのように劇的な曲を生み出した。ここまで方向性が違えば、普通はまとまりを失ってしまうだろう。ところが、クイーンは4人の違いをひとつのアルバムに同居させ、その振れ幅を「クイーンらしさ」へと変えていった。

違いは弱点ではなく、豊かさと強さの源になる。そして、違いを消さなくても、ひとつのチームになれる。4人が示したあり方は、多様性が問われるいまの私たちにも、大切なことを教えてくれる。

Courtesy of Sony Music

④目に焼きつく、劇場仕立てのヴィジュアル

クイーンは、音だけでなく視覚の面でも独自の美学を貫いた。 フレディは、体の線をあらわにしたボディスーツや、白い羽根を広げたような衣装に身を包み、アイメイクで登場した。1986年のツアーでは王冠と真紅のマントをまとい、短いマイクスタンドを王笏のように掲げた。

そもそも「クイーン」（女王）というバンド名からして大胆だ。美術学校でグラフィックデザインを学んだフレディは、メンバーの星座を描き込んだ紋章風のロゴを自らデザインした。同じ時代のハードロックのバンドが荒々しさを、パンクのバンドが権威への反発を打ち出したのとは対照的に、クイーンは王冠や紋章、クラシック音楽といった伝統的なモチーフを堂々と取り入れ、気品と様式美をロックの武器へと変えた。

ただし、クイーンのヴィジュアルは、人目を引くためだけの奇抜さとは異なる。きらびやかな装いも大きな身振りも、ステージを一夜限りの劇場へと変え、目の前の観客を楽しませるための演出だった。だからこそ、どれほど突飛に見えても、そこには観客を突き放すような冷たさがない。クイーンが示してみせたのは、エキセントリックでありながら親しみやすい、新しいロックスター像だった。

豪華な舞台装置、奇抜な衣装、演劇的な演出が凝縮された「It's A Hard Life」

なぜクイーンの音楽は古びないのか？

①弱さごと、人生を肯定する歌

クイーンの曲を聴くと、なぜか元気が湧いてくる。思わず一緒に歌いたくなる。それは、多くの人が一度は抱いたことのある感情を歌っているからなのかもしれない。

「Somebody To Love」の主人公は、毎日身を粉にして働いているのに、愛する人にめぐり会えないと嘆く。それでも最後には、いつか自由になってみせると自分を奮い立たせる。「We Are The Champions」で歌われるのも、無傷の勝者ではない。過ちを犯し、屈辱を味わい、それでも戦い抜いてきた者が「俺たちはチャンピオンだ」と胸を張る。そして1991年の「The Show Must Go On」。病と闘っていたフレディは、心が張り裂けそうでも笑顔だけは絶やさないと、力強く歌い切った。同じ年の11月、フレディは45歳でこの世を去った。

クイーンの歌は、人生の明るい面だけを切り取るものではない。孤独や挫折をまっすぐ見つめたうえで、それでも生きること、人生を楽しむことをまるごと肯定してくれる。だからこそ、年齢や時代が変わっても、聴く人はそこに自分自身を重ねられるのだろう。クイーンの曲名を作中に用いたことでも知られる『ジョジョの奇妙な冒険』の荒木飛呂彦氏は、作品の根底にあるテーマを「人間讃歌」と語っている。その言葉は、クイーンの音楽にもぴたりと重なる。

②「人と違う自分」を祝福する

フレディの表現を語るうえで、ジェンダーやセクシュアリティの視点は欠かせない。先に触れた大胆な衣装やメイク、しなやかで、ときに挑発的な身のこなし。ステージ上のフレディは、ロックスターはこうあるべきだという「男らしさ」のイメージにとらわれることがなかった。

こうした自由な感覚は、バンド全体にも息づいていた。1984年の「I Want To Break Free」のミュージックビデオでは、ロジャーの発案により4人全員が女装し、イギリスの長寿テレビドラマをパロディ化している。この映像はイギリスではユーモアとして受け入れられたものの、アメリカでは物議を醸した。同じ表現であっても、受け手によってその意味や印象は大きく変わる。

では、私たちはフレディをどのように語ればよいのだろうか。まず確かなのは、フレディ自身が生前、自らのセクシュアリティについて多くを語らなかったという事実だ。2024年には、ブライアン・メイがテレビのドキュメンタリー番組で、フレディは「クィア」と呼ばれることを好まなかっただろうと述べている。当時、この言葉は侮蔑的な意味合いで使われることも多く、ブライアン自身も「使いたい言葉ではなかった」と振り返った。本人が名乗らなかった言葉でフレディを言い表すよりも、大切にしたいのは彼の表現が後の世代にどう受け取られてきたかだ。実際、LGBTQ+のアーティストをはじめとする数多くのミュージシャンやクリエイターが、フレディから「自分自身であること」の勇気を得たと語っている。

フレディは、ルーツの面でも表現の面でも、多数派とは異なる場所に立っていた。それでもステージ上の彼は、その違いを恐れることなく、むしろ自らを最も輝かせる力へと変えてみせた。人と違っていていい。自分のままでいい。自分らしさを隠さなくていい。クイーンの音楽が発するメッセージは、それぞれの「違い」とともに生きる私たち一人ひとりに向けられている。

まとめ：世界がクイーンを歌い続ける理由

クイーンが半世紀以上にわたって歌い継がれてきたのは、単に名曲が多いからではない。 その音楽は、ある時代の流行に寄りかかることなく、人間の感情や身体の感覚に直接訴えかけてくる。しかも、クイーンには入り口がいくつもある。4人がそれぞれ異なるタイプの曲を書いてきたからこそ、ハードロックが好きな人も、ゴスペルのような合唱に心を動かされる人も、ファンクで踊りたい人も、自分にとってのクイーンに出会うことができるのだ。

それなのに、今日も世界のどこかで「We Will Rock You」が始まれば、スタジアムには同じリズムの足踏みが起こる。「Radio Ga Ga」のサビが来れば、何万人もの手が頭上で同時に鳴る。入り口はバラバラでも、その瞬間、全員がひとつになっている。

クイーンのいちばんの魅力は、まさにここにある。とてつもなく大胆な音楽に挑みながら、クイーンはそれを決して難しいものとして差し出さず、誰もが楽しめて、誰もが参加できるエンターテインメントへと変えてしまった。強烈な個性を放ちながら、聴く人を選ばないバンドなのだ。

ここまでの話をたどると、ひとつの流れが見えてくる。違いを認めること（DIVERSITY）が、自分らしくある自由（FREEDOM）につながる。自由を手にした人は、ためらうことなく自分を表現できる（SELF-EXPRESSION）。表現する喜びは、みんなで歌い、手を叩く輪へと広がっていく（PARTICIPATION）。そしてその先で、私たちは違ったまま、ひとつになれる（UNITY）。世界がいまもクイーンを歌い続けているのは、数分間の曲の中で、この流れを何度でも体験させてくれるからなのだろう。

もうひとつ知っておきたい、日本とクイーンの特別な関係

日本は、クイーンとひときわ深い縁で結ばれた国だ。音楽誌『ミュージック・ライフ』は早くからクイーンに注目し、1974年12月号の表紙に起用している。翌1975年4月の初来日では、羽田空港に詰めかけた大勢のファンがメンバーを驚かせた。その感謝を込めて、ブライアンは1976年のアルバム『A Day at the Races』に「Teo Torriatte (Let Us Cling Together)」を書き下ろした。「手をとりあって」で始まるサビは、ていねいな日本語で歌われている。

日本ではその後も、ドラマやCMなどでクイーンの曲が数多く使われてきた。代表的なのが、2004年にドラマ『プライド』の主題歌となった「I Was Born To Love You」だ。このとき発売されたベスト盤『JEWELS』は、オリコンのアルバムチャートで3週連続1位を記録し、累計170万枚を超える大ヒットとなった。

はじめてのクイーン、まず聴いてほしい5曲

1. Bohemian Rhapsody（1975）

〈クイーンのすべてが詰まった6分間〉

アカペラ、バラード、オペラ、ハードロックと姿を変える構成には、ジャンルをやすやすと飛び越えるクイーンの自由さが凝縮されている。ぜひヘッドフォンで、幾重にも押し寄せるコーラスや、フレディの歌を受け継ぐように鳴り響くブライアンのギターソロに耳を澄ませてほしい。暗闇に4人の顔が浮かぶミュージックビデオも必見だ。

2. Don't Stop Me Now（1978）

〈人生を楽しむことへの、手放しの賛歌〉

ピアノと歌声でそっと始まり、バンドが加わった瞬間から一気に加速していく爽快感は格別だ。フレディは自らを流れ星やレーシングカーにたとえ、いまを思い切り楽しむ喜びを歌い上げる。発表当時は全英9位だったが、21世紀に入ってCMや映画で使われるうちに人気が高まり、いまやクイーンを代表する1曲となった。

3. Somebody To Love（1976）

〈ゴスペルの高揚が、孤独を包み込む〉

フレディ、ブライアン、ロジャーの3人が何度も声を重ね、聖歌隊のような響きを作り上げた曲。ブライアンによれば、このゴスペルのサウンドは「ソウルの女王」アレサ・フランクリンの音楽から着想を得たという。ささやくような繊細さから天に向かって叫ぶような迫力まで、フレディの歌は表情を目まぐるしく変えていく。

4. We Will Rock You／We Are The Champions（1977）

〈聴く人を主役にする、ふたつのアンセム〉

アルバム『News of the World』の冒頭に続けて収録され、セットで演奏されることの多い2曲。足踏みと手拍子の「We Will Rock You」から、ピアノで始まる「We Are The Champions」の大合唱へ。ぜひ一緒に手を叩き、声を出してみてほしい。スピーカーの前のあなたも、いつの間にかライブの一員になっているはずだ。

5. I Want To Break Free（1984）

〈「自由になりたい」という叫びは、国境を越える〉

ジョンが書いたこの曲は、シンセサイザーが彩る軽快なサウンドに乗せて、束縛から抜け出したいという願いを歌っている。全英3位を記録し、南米では抑圧に立ち向かう人々のアンセムとしても受け止められた。ユーモアたっぷりのミュージックビデオとあわせて、「自分らしくていい」というメッセージを受け取ってほしい。

クイーン『クイーン：ブダペスト』

2026年11月6日（金）発売

【Blu-ray国内盤】

価格：5,940円（税込）

仕様：4面パネルソフトパック仕様／完全生産限定盤

日本盤限定特典：日本語字幕（MC・インタビュー部分）、解説・歌詞・対訳付き日本語ブックレット

購入：https://QUEENJP.lnk.to/BUDAPESTBDRS

1986年のブダペスト公演を4Kレストアした映像を収録。音声はリニアPCMステレオ、DTS-HD Master Audio 5.1、Dolby Atmosに対応。

【2CD国内盤】

価格：3,960円（税込）

仕様：高品質Blu-spec CD2／ジュエルケース仕様

日本盤限定特典：フレディ・マーキュリー型抜きステッカー（初回仕様限定封入）、歌詞・対訳・解説付き日本語ブックレット

購入：https://QUEENJP.lnk.to/BUDAPESTCDRS

クイーン日本公式ショップ

CDやアナログレコードに加え、アパレル、オリジナルグッズなどを販売。映画『クイーン：ブダペスト』の関連グッズも取り扱っている。

https://www.sonymusicshop.jp/queen

『クイーン：ブダペスト』

◆上映劇場一覧◆

https://eigakan.org/theaterpage/schedule.php?t=queen

© 2026 Sony Music Entertainment

配給：カルチャヴィル合同会社

『ボヘミアン・ラプソディ』

フレディ・マーキュリー メモリアル復活上映

2026年11月24日（火）、全国のTOHOシネマズ71劇場にて一夜限定上映。

◆上映劇場一覧◆

https://www.tohotheater.jp/event/bohemian-memorial.html

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