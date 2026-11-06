







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、9名の選手がFAになっている。最も注目を集めているのはタリック・スクーバル投手だが、最も手放してはいけないのはアレックス・ベシア投手かもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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ベシアはドジャースに加入した2021年からブルペンの主力として活躍。今季も72登板、3勝1敗20ホールド3セーブ、防御率2.64と安定した数字を残している。



同メディアは「ドジャースは今オフFAとなる選手のうち、引き留められる人数よりも多くの選手を失う可能性がある。しかし、そんな中でも絶対に再契約すべき選手がいる。それがベシアだ。彼は今や、手放すわけにはいかないリリーフとなっている。特に、主力の高齢化が進むロースターの再編を図りながら、ワールドシリーズ制覇を狙える戦力を維持しようとしている現状では、その重要性は一段と高まっている」と指摘。



続けて、「ベシアは安定した成績を残してきたものの、既に30歳を超えている。速球の平均球速も2023年の94.4マイルから、今季は92.1マイルまで低下している。それでも、工夫を重ねながら高いパフォーマンスを維持しており、FA市場では複数年契約を手にする可能性が高い。ドジャースは彼に対して金額を問わず契約を提示すべきというわけではないが、実績の乏しい代替候補に目を向ける前に、まずは引き留めに向けて本腰を入れて取り組む必要がある」と記している。











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