2つのWホテルで楽しむ、ひとつのタイ｜シームレスな新パッケージ「W Twice As Nice」

絶え間なく動き続けるエネルギッシュな街並み、そして潮の満ち引きのようにゆっくりと流れるビーチでの時間… 異なる表情を持つタイの両方の顔を楽しめる新しいパッケージ「W Twice As Nice」が登場した。

WコーサムイとWバンコクがタッグを組むことで実現した本プランは、1回の旅行でWサムイとWバンコクを組み合わせて予約することで、それぞれの滞在先で独自のウェルカム特典（下記参照）を受けられるというもの。

Wコーサムイ

デラックスヴィラ宿泊者には、以下の特典が含まれる。

・「The Kitchen Table」での毎日の朝食ビュッフェ

・到着時のウェルカムカクテル（最大2名）

・空港間往復送迎

さらに、スーペリアプールヴィラ、プレミアオーシャンビュープールヴィラ、プレミアビーチフロントプールヴィラの宿泊者には、AWAY Spaでの60分間のトリートメント（2名分）が追加。

W Koh Samui

W Koh Samui

Wバンコク

すべての宿泊プランに以下が含まれる。

・「The Kitchen Table」での毎日の朝食ビュッフェ（2名分）

・到着時のシグネチャーカクテル（1名につき1杯）

・「Asia's 50 Best Bars 2026」で17位、ミシュランセレクテッドにも選出されたBar Sathornでの特典（最大2名）

・空港間往復送迎

さらに、Studio Suite以上のカテゴリーではAWAY Spaでの60分トリートメント（2名分）も付帯。

W Bangkok

W Bangkok

眠ることない賑やかな街バンコクと、ヤシの木が並ぶ癒しのリゾート空間であるサムイ島。どちらの魅力も余すところなくバランスよく楽しむことができるプランとなっている。

先にバンコクを楽しんでからサムイ島でくつろぐことも、その逆も可能。どちらを選んでも、タイの魅力を余すことなく体験できる。ちなみにこのパッケージは、滞在順序を問わず、両ホテルへの宿泊を各ホテル最低2泊以上、かつ到着日の2日前までに予約した場合にのみ特典が適用される。また、1軒目のチェックアウトから15日以内に2軒目のホテルへのチェックインを完了する必要があるので、移動プランを立てる際には注意が必要である。

都市とビーチ、その両方を味わい尽くす新たなタイの旅。次の休暇は、あなただけのスタイルで2つのWを巡る贅沢な旅に出かけてみてはいかがだろうか。

特典における注意事項

・パッケージ特典は、参加する両方のホテルで宿泊が予約された場合のみご利用いただけます。

・ 各ホテルでの最低2泊の連続宿泊が必要となります。

・パッケージ特典の対象となるには、ご到着の少なくとも2日前までに予約をお願い致します。

・本特典を使用するためには、1軒目のホテルをチェックアウトしてから15日以内に2軒目のホテルへチェックインを完了する必要があります。

・ 特典は1室につき最大2名様まで適用されます。

予約および宿泊期間

予約期間： 2026年7月24日～2027年3月31日

宿泊期間： 2026年9月1日～2027年6月30日

プラン詳細（※英文）

・Wコーサムイ

https://www.marriott.com/offers/w-twice-as-nice-off-241971/usmwh-w-koh-samui

・Wバンコク

https://www.marriott.com/offers/w-twice-as-nice-off-242604/bkkwb-w-bangkok