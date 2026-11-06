自動車保険はゴールドからブルーで保険料が上がる？差額と注意点

免許証の更新でゴールド免許からブルー免許に変わると、自動車保険の保険料はどう変わるのでしょうか。結論として、現在の保険期間中は免許証の色が変わったことだけで即座に保険料は変わりません。次回の保険更新ではゴールド免許による割引などが適用されなくなるため、保険料が高くなる要因になります。

この記事では、免許証の色と保険料の関係、ゴールド免許からブルー免許に変わるタイミングの仕組み、期間中の取り扱い、申告を怠った場合の告知義務違反リスク、そして保険料の上昇幅を抑えるための比較方法について解説します。

免許証の色と保険料の関係

自動車保険の保険料は、車の使用目的や年間走行距離、ノンフリート等級など多くの要素によって決まります。そのひとつが、記名被保険者（主に車を運転する方）の運転免許証の色です。

免許証の色はグリーン・ブルー・ゴールドの3種類があります。ゴールド免許は「過去5年間無事故無違反の優良ドライバー」の証であり、事故を起こすリスクが低いとみなされます。自動車保険はリスクに応じて保険料を設定する仕組みになっているため、リスクが低いゴールド免許の方は保険料が安くなるよう設計されています。

保険会社によっては「ゴールド免許割引」として明示的に割引を設定しているケースと、免許証の色ごとに料率区分を設けて保険料に反映する方式をとるケースがあります。いずれの方式でも、ゴールド免許であればブルー免許やグリーン免許よりも保険料が安くなる仕組みです。

差額の目安

ゴールド免許からブルー免許になった場合、保険料にどれくらいの差が出るのでしょうか。

保険会社によってゴールド免許による割引率は異なりますが、目安としては数%～10数%程度です。補償内容が充実するほど保険料自体が高くなるため、割引の差額も大きく出やすくなります。車両保険の有無によって差額が大きく膨らむケースも珍しくありません。ゴールド免許からブルー免許に変わるタイミングで、現在の補償内容と保険料のバランスをあらためて確認しておくことが重要です。

保険会社によって差が異なる

ゴールド免許からブルー免許になったときの保険料の上がり幅は、保険会社によって異なります。

ゴールド免許割引を大きく設定している保険会社では、ブルー免許になった際の値上がり幅も相対的に大きくなる傾向があります。一方、割引設定が控えめな会社では、ゴールド免許とブルー免許の差が小さいこともあります。保険会社ごとに料金体系が異なるため、ブルー免許になったときの実際の保険料は一括比較してみないと判断しにくいのが実情です。

ゴールド免許の時に保険料が安かった会社が、ブルー免許になった後も引き続き最安値とは限りません。複数社を比較することが、保険料の上昇幅を抑えるうえで重要な手段となります。

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ゴールド免許からブルー免許になるタイミング

免許証の色が変わるのは、免許証の更新時です。ゴールド免許の有効期間中に点数のつく違反行為や事故を起こしても、その時点ですぐに免許証の色が変わるわけではありません。次の免許更新手続きの際に、過去5年間の事故・違反の有無が確認され、違反点数が付いたことがあればブルー免許に切り替わります。

逆にいえば、現在の保険期間中に違反や事故があったとしても、次回の免許更新が来るまでは手元の免許証はゴールド免許のままです。それまでは保険料にも影響はありません。次回の免許更新でブルー免許に変わった後は、自動車保険の更新したときから保険料に影響があります。

ゴールド免許に戻るための条件

ゴールド免許の条件は、「更新基準日（誕生日の40日前）から遡って過去5年間、無事故・無違反であること」です。そのため、ブルー免許になった後、再びゴールドに戻るためには、最低限5年間の無事故無違反の期間が必要です。

ブルー免許の有効期間は区分によって異なります。初めての更新後に交付される「初回更新者」と、違反が複数回ある「違反運転者」は有効期間3年です。軽微な違反が1回のみの「一般運転者」は有効期間が5年となります。一般運転者の場合は5年後の更新でゴールドを取得できる可能性があります。違反運転者の場合、ゴールド免許で違反を犯した日からブルー免許への更新日まで2年以上の無事故無違反の期間があれば、次回更新の3年後にゴールド免許に戻れます。違反を犯してからブルー免許への更新が2年未満の場合、次回更新時には「過去5年間」の条件が満たせないので、その次の更新まで待たなければなりません。

期間中に免許証の色が変わった場合

「更新で免許証がブルーに変わった。今すぐ保険料が上がるのか」という疑問を持つ方は少なくありません。結論からいえば、現在の保険期間中は保険料は変わりません。

自動車保険の保険料は、保険始期日（契約開始日）時点の記名被保険者の免許証の色によって確定します。保険期間中に免許証の色が変わっても、当該の保険契約の内容には影響しない仕組みになっています。

期間中は保険料が変わらない

ゴールド免許からブルー免許に変わっても、現在の保険期間が終わるまでは保険料はそのままです。

たとえば保険期間が12月末までの方が、10月の免許更新でブルー免許になったとしても、12月末まで保険料は変わりません。これは、ブルー免許からゴールド免許に変わる場合も同様です。保険始期日を基準に保険料が確定しているため、期間中に免許証の色が変わっても、保険会社への変更手続きは必要ありません。

次回更新時の申告

変更が必要になるのは次回の自動車保険の更新時です。

更新手続きの際に、記名被保険者の免許証の色をブルーとして正しく申告すると、次の保険期間からブルー免許の料率が適用され保険料が上がります。免許証の色は保険会社が自動的に把握する仕組みにはなっていないため、自分から申告する必要があります。更新案内が届いたタイミングで、手元の免許証の色を確認するようにしましょう。

＜保険料が変わるタイミングの流れ＞

更新タイミングが近い場合の特例

自動車保険の始期日と免許証の更新時期が近い場合は、取り扱いに特例が設けられていることがあります。

多くの保険会社では、免許証の更新手続きが可能な期間（誕生日の前後1か月が目安）内に保険の始期日がある場合、更新前後のいずれかの免許証の色がゴールドであれば、ゴールド免許として申告できるルールを設けています。たとえば、自動車保険の始期日の時点ではすでにブルー免許に変わっていても、免許証更新の手続き期間内であればゴールド免許と申告できるケースがあります。反対に、始期日の時点ではまだブルー免許でも更新後にゴールド免許になる予定の場合も、同様に扱われる場合があります。

ただし、この取り扱いは保険会社によって異なります。自動車保険と免許証の更新が重なりそうな場合は、事前に契約先の保険会社に確認することをおすすめします。

ゴールド免許と嘘の申告をするリスク

「ブルー免許になったことを申告せずにいれば、ゴールド免許の保険料のままでいられるのでは」と考える方もいるかもしれません。しかしこの考えは非常に危険です。免許証の色は、多くの保険会社で告知事項として定められています。

告知事項とは、保険会社が保険料を正しく算出するために、契約時に正確に申告しなければならない事項のことです。ブルー免許に変わった事実を知りながら申告しないことは、告知義務違反に当たる可能性があります。

告知義務違反とは

告知義務違反とは、保険会社が保険料算出に必要な事実を、契約者が正しく告知しなかった状態を指します。

申告した内容が事実と異なると、保険会社から契約を解除されたり、保険金が支払われなかったりする場合があります。保険料を安く維持したいという気持ちは理解できますが、事実に反する申告は、後々大きなリスクにつながります。自動車保険は万一の事故に備えるためのものであり、その契約の信頼性が損なわれると、保険本来の役割を果たせなくなります。

免許証の色がゴールドからブルーに変わったときは、保険料が上がるとしても、更新時に正しく申告することが大切です。

「記名被保険者」の免許証の色に注意

自動車保険の保険料に影響するのは「契約者」の免許証の色ではなく、「記名被保険者」の免許証の色です。記名被保険者の免許証の色を正しく把握し、変更があった場合には適切に対応することが重要です。

記名被保険者とは

記名被保険者とは、その自動車を主に運転する人として保険証券に記載された人のことです。

契約者と記名被保険者が同一であることも多いですが、必ずしも一致するわけではありません。たとえば、家族全員が使う車の保険を父親が契約していても、実際に主に運転するのが配偶者であれば、配偶者が記名被保険者となります。保険料は記名被保険者の免許証の色をもとに算出されるため、契約者がゴールド免許であっても記名被保険者がブルー免許であれば、ブルー免許の料率が適用されます。

記名被保険者が変わる場合

主に運転する人が変わった場合は、異動手続きによって記名被保険者を変更する必要があります。

記名被保険者を変更した場合は、異動日時点での新しい記名被保険者の免許証の色が適用されます。たとえば、これまでゴールド免許の方が主な運転者だった車を、ブルー免許の家族が主に運転するようになった場合、異動手続きを行うと保険料が上がることがあります。逆に、記名被保険者がブルー免許の方からゴールド免許の方に変わった場合は、変更後から保険料が下がる可能性があります。家族間で主な運転者が変わる際には、変更後の免許証の色を確認してから異動手続きを行いましょう。

保険料を抑えるためには比較が重要

ゴールド免許からブルー免許になると保険料が上がることは避けられませんが、保険料の上昇幅を最小限に抑えることはできます。そのために有効な手段が、複数の保険会社の保険料を比較することです。

ゴールド免許割引の仕組みや割引率は保険会社ごとに異なるため、ブルー免許になった後の保険料も各社でばらつきがあります。ゴールド免許時に保険料が最も安かった会社が、ブルー免許になっても最安値とは限りません。現在の補償内容で複数社の見積もりを取り、実際の金額を比べることが大切です。

更新時が見直しのチャンス

免許証の色が変わる更新のタイミングは、自動車保険を見直す絶好の機会です。

比較の基準は「ゴールド免許割引の大きさ」ではなく、「ブルー免許の条件での見積もり総額」です。割引が大きい会社では、ブルー免許になった際の値上がり幅も大きくなる傾向があります。ただし、もともとの保険料水準によっては、割引幅が小さい会社よりブルー免許でも安く収まるケースがあります。ゴールド免許の時に契約した会社をそのまま継続する前に、他社も含めて実際の見積もり金額を比べましょう。条件に合う会社を選ぶことで、保険料の上昇幅を抑えられる可能性があります。

一括見積もりで複数社を比較

複数の保険会社の保険料をまとめて比較するには、「自動車保険一括見積もりサービス」が便利です。

1回の情報入力で複数の保険会社に同時に見積もりを依頼できるため、各社の保険料を効率よく確認できます。見積もりの際には、記名被保険者の免許証の色をブルーとして正確に入力することが大切です。条件を正しく入力することで、実際の更新後の保険料に近い金額を確認でき、保険料を最小限に抑えられる会社を見つけやすくなります。

複数社を比べることで、同じ補償内容であっても保険料に大きな差が出ることがあります。ゴールド免許からブルー免許に変わった更新のタイミングを機に、ぜひ「自動車保険一括見積もりサービス」をお試しください。

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まとめ

ゴールド免許からブルー免許に変わっても、免許証の色の変更だけで現在の保険期間中の保険料が変わるわけではありません。次回の保険更新では、ゴールド免許による割引などが適用されなくなることが、保険料を押し上げる要因になります。更新の際には、記名被保険者の免許証の色をブルーとして正しく申告することが必要です。申告を怠ってゴールド免許のまま更新し続けることは告知義務違反にあたり、事故の際に保険金が支払われないリスクがあります。

また、保険料の上昇幅は保険会社によって異なるため、更新のタイミングで複数社を比較することが保険料を抑えるうえで有効です。

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