







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズは6日、松下歩叶内野手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。





松下は桐蔭学園高、法政大を経て、2025年ドラフト1位でヤクルトに入団。大学時代には東京六大学野球でベストナインに4度選出され、2025年の日米大学野球選手権では日本代表の主将を務め、MVPに輝いた。



ルーキーイヤーの今季は春季キャンプ中に左太もも裏を痛め、開幕に出遅れた。それでも5月29日に一軍デビューを果たすと、6月28日の中日戦ではプロ初本塁打を記録。しかし、7月に右有鉤骨の不全骨折で再び離脱を余儀なくされた。



9月15日に一軍復帰を果たすと、10月4日の広島戦では3ラン本塁打を放つなど、シーズン終盤に存在感を示した。



今季は一軍38試合に出場し、打率.239、2本塁打、11打点を記録。一方、ファームでは37試合に出場し、打率.302、2本塁打、16打点と結果を残した。



初めての契約更改を終えた松下は「怪我があったシーズンだったので、そこが悔しいという思いと、シーズン後半にかけて試合に出させてもらったので、そこを評価していただけたのかなと思います。」と振り返る一方、「自分もやれるという手応えや自信がついたので、その自信を持って来シーズンに臨みたいと思っています。」と収穫も口にした。



また、今オフはオーストラリアン・ベースボールリーグへの派遣が予定されており、「長打力をテーマに取り組みたいと思います」と打撃面の強化に意欲を示した。



さらに、来季の目標については色紙に「規定打席」と記した松下。故障に苦しみながらも一軍で2本塁打を記録したドラフト1位ルーキーが、プロ2年目は年間を通して試合に出場し、主力への飛躍を目指す。





















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