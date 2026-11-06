6日、日本サッカー協会（JFA）は海外遠征に臨むUー21日本代表メンバーを発表した。

来年3月から日本代表を指揮することが決まっている大岩剛監督が率いるチーム。2028年のロサンゼルス・オリンピック世代がチーム強化のために海外遠征し、スペインでUー21スペイン代表と、エジプトでUー21エジプト代表と対戦する。

今回のメンバーには、16歳ながらすでに明治安田J1リーグでも結果を残している横浜F・マリノスのFW三井寺眞が初招集。大岩監督は三井寺の招集について「アンダーカテゴリーの監督とコミュニケーションを取る中で、今回は我々のグループで招集できるという形になったので、それであればぜひ」と、実際の世代であるUー17日本代表の小野信義監督らとも話し合った上での招集だとした。

また「我々の中で、短期的、中期的、長期的にチーム作りをしていく上で計画を立てていますが、彼は現在16歳ですが、我々のターゲットからすれば、将来を考えてできるだけ早く我々のグループに入ることを視野に入れていました」と、日頃の活躍を見て、早く引き上げたかったとコメント。「今の活躍ぶりを見れば、このグループで活躍することを期待して今回招集をさせていただきました。横浜FMの方々にも協力をいただき、けがの状態もありましたが、しっかりゴーサインをいただきましたので、ぜひということで招集しました」と、タイミングが合った上での招集になったと説明した。

Uー17日本代表は、11日からカタールで行われるFIFA Uー17ワールドカップに参加。三井寺はW杯に臨むメンバーに入っていてもおかしくなかったが、招集されていなかった。この件について山本昌邦 技術委員長兼ナショナルチームダイレクターは「我々としては『選手の成長』ということを最優先に考えております。次にやはりW杯、各世代のW杯もありますので、そこでの経験値を成長の自信にしていくということも一方で大事なところです。その優先順位はしっかりと整えてあります」とコメント。「Uー17のW杯のところで言うと、8試合を1カ月以上戦い抜く、しかも人数が少ないわけで、そのUー17W杯の選手の負荷というところで言うと、8試合をタフに戦い抜けるということも非常に重要な視点だと思う」とし、負傷明けの三井寺がUー17W杯でフル稼働できない可能性についても考慮し、Uー17W杯のメンバーから外れたためにUー21の活動に招集することにしたと説明した。