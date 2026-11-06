







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズは6日、10月22日に行われた「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ」で4位指名した田中諒選手（日大三高）の入団交渉後の記者会見を行った。



田中は高校通算30本塁打を誇る右の強打者。2年夏の甲子園では4番打者として出場し、5試合で打率.364、2本塁打を記録。チームの準優勝に大きく貢献した。



2年秋からは主将を務め、捕手にも挑戦。3年夏は西東京大会準決勝で敗れ、2年連続の甲子園出場は逃したものの、チームの中心選手として活躍した。



田中のコメント全文は以下の通り。



「今は『もうやるしかない』という気持ちです。ここ数日はそわそわしながら、入団後の自分の姿をイメージして過ごしてきました。2、3年後には中軸を担い、チームの勝利に貢献できる選手になりたいと思っています。入寮までに少し体重を落としながら筋力アップにも取り組み、しっかりと体を整えて新人合同自主トレーニングを迎えたいです。」













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【了】