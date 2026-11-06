マツダ、広島港出島地区に新物流拠点「マツダKDセンター」を竣工。海外生産拠点への部品供給を効率化

マツダは2026年11月6日、広島港出島地区（広島市南区）に建設を進めていた新物流拠点「マツダKDセンター」の竣工式を開催した。

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同センターは、マツダの海外生産拠点にKD（ノックダウン）部品を供給するための物流施設。海外で車両を組み立てるために必要な部品の集荷から保管、荷造り、海上輸送用コンテナへの積み込みまでを担い、広島と世界各地の生産拠点をつなぐ重要な役割を果たす。

今回の新センターは、これまで広島港海田地区（広島県安芸郡坂町）にあったKDセンターを移転・再整備したもの。移転先となる広島港出島地区では、国や広島県によって国際海上コンテナターミナルの整備が進められており、船舶の大型化などに対応した港湾機能の強化が図られている。こうした港湾インフラを活用することで、海外生産拠点への部品供給の効率化と安定化を目指すとしている。

新センターの特徴は、物流工程の効率化だけでなく、現場で働く人の安全性や作業環境にも配慮していることだ。部品の格納・取り出しやパレットへの荷造りといった工程を自動化するほか、施設内では歩行者と車両の動線を分離。エリア空調も導入し、作業環境の改善を図っている。

また、サプライヤーから部品を運んでくるトラックの入場管理を効率化するとともに、荷下ろし作業は専任スタッフがフォークリフトで担当。作業時間の短縮に加え、トラックドライバーの荷役負担を軽減する。荷下ろしの待ち時間などに利用できるドライバー向け休憩室も設けられた。

環境面では、屋根に容量2.2MWの太陽光発電パネルを設置。発電した電力により施設内の消費電力の一部をまかなう仕組みだ。

竣工式では、マツダの経営役員CSCO（最高サプライチェーン責任者）を務める鷲見和彦氏が、「広島で磨き続けてきたものづくりの力を世界へ届け、各国の生産拠点と一体となってお客様に価値をお届けする。その起点となるのが、この場所です」とコメント。新センターから送り出される部品が、世界中の顧客の期待に応え、マツダブランドへの信頼を築く一台一台につながるとの考えを示した。

マツダは今後も、物流の効率化や安定供給に加え、人と環境に配慮した物流基盤の構築を進め、グローバルな生産体制を支えていく方針だ。

［マツダKDセンター概要］

・所在地：広島港出島地区（広島市南区）

・敷地面積：約5万5000m²（約5.5ha）

・建築面積：約3万5000m²

・着工：2025年4月

・竣工：2026年11月

・稼働開始：2027年1月（予定）

・主な機能：海外生産用部品の集荷、保管、荷造り、出荷

〈文＝ドライバーWeb編集部〉