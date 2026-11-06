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広島東洋カープは5日、持丸泰輝捕手の背番号を、2027年シーズンから「57」から「40」に変更すると発表した。



持丸は旭川大高から2019年育成ドラフト1位で広島に入団。2022年6月に支配下登録を勝ち取り、同年に一軍デビューを果たした。



しかし、同年は5試合の出場で6打数無安打に終わり、2023年から2025年までは一軍出場なしと苦しい時期が続いた。



それでも、プロ7年目の今季は4年ぶりに一軍出場を果たすと、自己最多の102試合に出場。打率.183、6本塁打、18打点を記録し、捕手陣の一角として出場機会を増やした。



持丸は2022年の支配下登録時に背番号「95」を着用し、翌2023年から「57」に変更。今回が支配下登録後2度目の背番号変更となる。



新たに背負う「40」は、達川光男氏や倉義和氏、磯村嘉孝氏ら歴代の捕手が着用してきた番号。来季は新たな背番号とともに、さらなる飛躍が期待される。





















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