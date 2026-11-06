







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは、11月22日に日本大通りで野球体験コーナー＆フォトスポット「BASEBALL STREET」を開催することを発表した。



同イベントは、11月16日から22日まで開催される「B-SIDE HOLIDAYS 2026 YOKOHAMA DeNA BAYSTARS Supported by 横濱ハーバー」の一環。「ワクワクがすぐそばに、また好きになる7日間」をテーマに、野球の楽しさを身近に感じてもらうことを目的としている。



当日は、「スピードガンチャレンジ」をはじめ、「ピンボールベースボール」「めざせ！ホームラン」「ストライクチャレンジ with たにしげる君」「バート&チャピーふわふわスライダー」など、子どもから大人まで楽しめる野球体験コーナーを用意する。



さらに、ヒーロートラックやDB.スターマン号などの限定フォトスポットも設置。飲食ブースや抽選会ブースも展開される。



開催時間は11月22日の午前10時から午後4時まで。会場は日本大通りで、参加費は無料となっている。













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【了】