DeNA、野球体験イベント「BASEBALL STREET」を22日に開催【写真：球団提供】





横浜DeNAベイスターズ　最新情報

　横浜DeNAベイスターズは、11月22日に日本大通りで野球体験コーナー＆フォトスポット「BASEBALL STREET」を開催することを発表した。
 
　同イベントは、11月16日から22日まで開催される「B-SIDE HOLIDAYS 2026 YOKOHAMA DeNA BAYSTARS Supported by 横濱ハーバー」の一環。「ワクワクがすぐそばに、また好きになる7日間」をテーマに、野球の楽しさを身近に感じてもらうことを目的としている。
 
　当日は、「スピードガンチャレンジ」をはじめ、「ピンボールベースボール」「めざせ！ホームラン」「ストライクチャレンジ with たにしげる君」「バート&チャピーふわふわスライダー」など、子どもから大人まで楽しめる野球体験コーナーを用意する。
 
　さらに、ヒーロートラックやDB.スターマン号などの限定フォトスポットも設置。飲食ブースや抽選会ブースも展開される。
 
　開催時間は11月22日の午前10時から午後4時まで。会場は日本大通りで、参加費は無料となっている。

 



 
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