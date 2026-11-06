







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



今季限りで現役を引退した東京ヤクルトスワローズの石川雅規氏が5日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフに出かけたメンバーとの写真を添えて、近況を報告した。



投稿では「豪華で、楽しいメンバーの皆さんと」とつづり、古田敦也氏、高津臣吾氏、真中満氏、宮出隆自氏の名前をハッシュタグで紹介した。



また、パーカーとポーチの写真も公開し、「息子デザインの商品！こちらを購入して楽しみに待ってるんです」「早く届かないかなぁ！」と到着を心待ちにしている様子を伝えた。



秋田商高、青山学院大を経て2001年ドラフト自由枠でヤクルトに入団した石川氏は、2002年に新人王、2008年に最優秀防御率のタイトルを獲得。



2025年にはプロ野球記録となる24年連続勝利を達成し、プロ通算では552試合に登板して188勝194敗、防御率3.94の成績を残した。





























【投稿】豪華メンバーとゴルフ…！石川雅規が息子デザインのパーカーも公開した投稿がこちら



石川雅規氏のInstagramより





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【了】