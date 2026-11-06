日本サッカー協会（JFA）は6日、今月の海外遠征に臨むU－21日本代表のメンバーを発表した。

2年後の夏に予定されているロサンゼルスオリンピックを目指すU－21日本代表。国内組主体のメンバーで臨んだアジア競技大会で準優勝に終わった中、今月には海外遠征を行なってU－21スペイン代表、U－21エジプト代表と対戦することに。スペイン戦はスペインのアルメンドラレホで行われ、現地時間13日19時キックオフ予定。エジプト戦についてはエジプトのカイロでの開催が予定されており、17日18時にキックオフされる。

来年3月からはA代表も率いる大岩剛監督は、大関友翔（川崎フロンターレ）や中島洋太朗（サンフレッチェ広島）、横山夢樹（セレッソ大阪）らJリーグで活躍する選手に加え、欧州組も多く招集。アジア競技大会に出場した市原吏音（AZ／オランダ）や小杉啓太（フランクフルト／ドイツ）、石渡ネルソン（シント・トロイデン／ベルギー）のほかに、佐藤龍之介（バレンシア／スペイン）や塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）らも名を連ねた。

また、横浜F・マリノスでプレーする16歳の三井寺眞も選出されている。

今回発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

23 濱崎知康（明治大）

12 ⼩林将天（松本山雅FC）

1 ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）

▼DF

25 小泉佳絃（明治大）

5 市原吏音（AZ／オランダ）

2 梅木怜（FC今治）

4 喜多壱也（レアル・ソシエダ／スペイン）

3 小杉啓太（フランクフルト／ドイツ）

6 永野修都（FC東京）

22 岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）

21 佐藤海宏（アルビレックス新潟）

15 森壮一朗（ファジアーノ岡山）

▼MF

14 大関友翔（川崎フロンターレ）

7 石渡ネルソン（シント・トロイデン／ベルギー）

17 岩本悠庵（中京大）

8 中島洋太朗（サンフレッチェ広島）

16 笹修大（浦和レッズ）

10 佐藤龍之介（バレンシア／スペイン）

18 嶋本悠大（清水エスパルス）

▼FW

9 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）

13 齋藤俊輔（ウェステルロー／ベルギー）

20 石井久継（湘南ベルマーレ）

11 横山夢樹（セレッソ大阪）

19 高岡伶颯（パトロ・アイスデン・マースメヘレン／ベルギー）

24 三井寺眞（横浜F・マリノス）