バレンシアやリヴァプールなど数々のクラブを指揮してきたラファエル・ベニテス氏。現在は欧州サッカー連盟（UEFA）で試合分析や戦術の研究などを行っているが、現場復帰に意欲を示している。現地時間5日、イギリスメディア『talkSPORT』が伝えている。

スペインではバレンシアやレアル・マドリード、イタリアではインテルやナポリ、そしてイングランドではリヴァプールやニューカッスルを率いた経験を持つベニテス氏は、『talkSPORT』のインタビューで監督業に復帰する野望を隠さなかった。「ご存知の通り、私は現在UEFAで働いているが、常に試合、特にプレミアリーグを観戦している。選手たちのことを知りたいし、彼らのプレースタイルを知りたいからね」と語っており、2022年1月にエヴァートンの監督をわずか6カ月で解任されて以来、疎遠となっているイングランドへの関心を明かした。

『talkSPORT』は「次に解任される可能性がある監督」として、プレミアリーグで下位に沈む4クラブの指揮官を挙げている。マンチェスター・ユナイテッド（17位）のマイケル・キャリック監督、クリスタル・パレス（18位）のピエール・サージュ監督、ノッティンガム・フォレスト（19位）のオリヴァー・グラスナー監督、サンダーランド（20位）のレジス・ル・ブリ監督はチームの低迷で立場が危うくなっている。仮にこの中の誰かが解任の憂き目にあった場合、後任にベニテス氏が選ばれる可能性もあり得る。