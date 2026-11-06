







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは6日、伏見寅威選手が海外FA権を行使せず、残留すると発表した。



伏見選手は球団公式サイトで「来季も阪神タイガースでプレーさせて頂くことを決断いたしました」と報告。



「今季からチームに加わり、新たな環境の中で、様々な刺激を受けながらプレーすることができ、球団関係者の皆様、チームメート、そしてファンの皆様には感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝を口にした。



さらに「来季はもっとチームの勝利に貢献したいですし、リーグ3連覇を目指すことはもちろん、日本一を獲り、藤川監督を日本一の監督として胴上げできるよう、より一層責任感を持ってプレーしていきたいと思います」と来季への決意を示した。



現在36歳の捕手は、東海大四高、東海大を経て2012年ドラフト3位でオリックス・バファローズに入団。2022年オフに国内FA権を行使して北海道日本ハムファイターズへ移籍し、昨オフに島本浩也投手とのトレードで阪神に加わった。



移籍1年目の今季は54試合に出場し、打率.221、0本塁打、16打点を記録。髙橋遥人投手の16勝のうち13勝でマスクをかぶり、2人で最優秀バッテリー賞を受賞した。



阪神ではこれまでに、岩崎優投手、熊谷敬宥選手、木浪聖也選手もFA権を行使せず残留することを発表している。











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