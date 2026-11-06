







広島東洋カープ 最新情報



広島東洋カープは6日、床田寛樹投手が今季取得した国内FA権を行使すると発表した。



床田投手は球団公式サイトで「この度、FA権を行使することを決めました。まだ悩んでいる部分もありますし、いろいろな話を聞いたうえで、しっかり考えたいと思っています」とコメント。「球団から宣言残留を認めていただき、考える時間をいただけたことにとても感謝しています」と続けた。



10年間については「怪我もありましたが、その中でも使い続けていただいたことに本当に感謝しています」と振り返り、「カープファンの皆さんの声援は、ピンチの場面で鳥肌が立つほど大きな力になっていました」とファンへの思いもつづった。



最後に「これから家族とも話をしながら、後悔のない選択ができるよう、しっかり考えたいと思います」と語った。



現在31歳の左腕は、箕面学園高、中部学院大を経て2016年ドラフト3位で広島に入団。1年目の2017年に左肘の手術を受け、2019年に一軍へ復帰すると、2023年と2024年にはいずれも11勝を挙げた。



今季は自身初の開幕投手を務め、23試合に登板して8勝6敗、防御率2.76。4年連続で規定投球回に到達した。通算成績は175試合で65勝59敗、防御率2.96となっている。



広島では4日に森下暢仁投手、5日に坂倉将吾選手も国内FA権の行使を表明しており、同じ年に3選手が行使するのは球団初。他球団との交渉は11日から可能となる。























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