VWカルマンギアで英国の田園地方を爽快ドライブ！｜『Octane』UKスタッフの愛車日記

『Octane』UK版スタッフによる愛車日記。今回は、マシューが1969年フォルクスワーゲン・カルマンギア・コンバーチブルで初ドライブに出かけた様子をお届けする。

【画像】天気も景色も最高！英国のカントリーサイドをVWカルマンギアで初ドライブ（写真4点）

天気予報は晴れ、気温23℃。そこで、私たちはカルマンギアで初めてのドライブに出かけることにした。目的地は、イギリスらしさを色濃く残す、グレート・ディクスターのカントリーハウスと庭園だ。ケント州の約60マイルに渡るのどかな田舎道。最近手に入れたばかりのクラシックカーを試すには、まさにうってつけの道のりが待ち受けていた。

いざ、週末のドライブへ。英国気象庁からの不吉な警告をよそに、私たちは幌を開けて走り出した。輝かしい日差しのもと、肌の露出した部分には日焼け止めを塗り、マーゲイトを出発してフェイバーシャム方面へ向かうA299号線に乗った。Wazeアプリで設定した田園地帯を横断するルートは、期待を裏切らなかった。開放的な道がもたらす喜びと自由を満喫しながら、我々は田園風景のなかを走り抜けた。ただひとつ、その楽しみを妨げたものがあるとすれば、それは道路の無数の穴だった。政治家たちが巧みな言い回しで取り繕おうとも、穴は一向に修繕されない！

私たちは、カルマンでの初ドライブを存分に満喫した。私は4段ギアの操作に慣れつつあり、リアのボクサーエンジンのサウンドを楽しんでいた。それはまるで軽飛行機のエンジンが低く唸っているような音だったが、決して不快なものではなかった。一方、パートナーのビバリーは、広々としたキャビンスペースと、風の巻き込みが少ないことを喜んでいた。

私たちの計画は、渋滞を避けて早めにグレート・ディクスターに到着し、カフェで朝食をとることだった。その目的は達成できたものの、午前11時のオープンを前に、すでにオランダからのガーデンツアー客を満員乗せた大型バスが到着していた。ポールポジションは彼らに獲られてしまった！しかしグレート・ディクスターの邸宅と庭園は魔法のような魅力にあふれており、私たちのクラシックカーにとって理想的な目的地だったことは間違いない。カルマンギアは、道行く人々の心を捉えたようだった。オランダ人観光客の何人かが写真を撮り、いろいろ質問をしてきた。ただし私は、その多くに（まだ）答えられなかった…

その日のドライブは大成功。私はいくつかの改善点も見つけることができた。オリジナルの大径ステアリングホイールは乗り降りがしづらいと感じ、ヘリテージ・パーツ社のウェブサイトで探したところ、この車にぴったりなグラント社製の13.5インチ径のウッドリムステアリングとボスを見つけた。プロによる取り付けが推奨されていたこともあり、マーゲイトのケントVW社に電話をした。地元のVWクラシックカー専門工場である同店のジョンに会う口実としても最適だったからだ。

文：Martyn Goddard