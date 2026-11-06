







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは6日、11月16日から22日まで開催するイベント「B-SIDE HOLIDAYS 2026」の期間中、没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」で、2026年シーズンのハイライト映像を特別演出で放映することを発表した。同施設でDeNAの映像を放映するのは、今回が初めてとなる。



映像は施設内のゾーン6「イントゥ・ザ・ワンダー」で上映。大型の映像空間を活用した約3分間の特別演出で、今季の名場面を臨場感たっぷりに振り返ることができる。施設の入館料以外に追加料金はかからない。



「B-SIDE HOLIDAYS 2026 YOKOHAMA DeNA BAYSTARS Supported by 横濱ハーバー」は、「ワクワクがすぐそばに、また好きになる7日間。」をテーマに、横浜スタジアムから関内エリアへと舞台を広げて開催するイベント。期間中は「THE LIVE Supported by 大和地所」を中心に、球場周辺の各施設でチームや選手の魅力を体感できるコンテンツを展開する。



今回の特別映像は、その企画の一環として制作されたもの。野球を「みる」から「入り込む」へと発想を広げ、選手たちが戦い抜いたシーズンを全身で追体験できる演出となっている。



特別映像は11月16日から22日まで、通常の映像演出と交互に繰り返し放映される予定。追加料金は不要で、施設の入館料のみで楽しむことができる。なお、映像の内容は予告なく変更される場合がある。













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