







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは5日、育成の石川大峨選手と契約更改したことを発表した。



掛川西高から2025年育成ドラフト2位で中日に入団した19歳の内野手で、身長187センチ、体重92キロの右投右打。



高校2年時の夏には甲子園に出場し、チームは1回戦で日本航空に8-4で勝利。チームの60年ぶりとなる夏の甲子園での勝利に貢献した。



プロ1年目の今季はファーム・リーグで42試合に出場し、100打席に立って打率.177、2本塁打、5打点を記録した。



初本塁打は5月4日、ナゴヤ球場で行われた東京ヤクルトスワローズ戦で飛び出した。「9番・一塁」で先発出場し、5回にソロ本塁打を放った。



2号は8月30日のハヤテベンチャーズ静岡戦。4回に途中出場すると、5回2死三塁の場面で林平太郎投手から左翼へ2ランを運んだ。試合は中日が12-2で勝利した。



来季はプロ2年目を迎える石川選手。育成選手として支配下登録を目指す。



















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