イタリアサッカー連盟（FIGC）は5日、11月シリーズに向けたイタリア代表のメンバーを発表した。
11月シリーズでは、UEFAネーションズリーグ2026－27の2試合を戦うイタリア代表。12日にフランス代表とホームで、15日にベルギー代表とアウェイで対戦。リーグA1で、決勝トーナメント進出圏内の２位以内を目指すことになる。
気になる顔ぶれは、ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ／イングランド）やアレッサンドロ・バストーニ（インテル）、サンドロ・トナーリ（トッテナム／イングランド）ら常連組が並ぶほか、イタリア代表を率いるロベルト・マンチーニ監督は4選手を初招集した。
ともにコモに所属するリッカルド・カッサーノ（2009年生まれ）とマッティア・リベラリ（2007年生まれ）、パルマに所属するシモーネ・ロンターニ（2008年生まれ）は10代の選手。ミランに所属するアルファジョ・シッセも、先月22日に20歳になったばかりで、アズーリの“未来”を担う選手たちが名を連ねた。
とくに、カッサーノはコモのプリマヴェーラ（U－19）に所属する選手で、トップチーム未デビューでのフル代表選出と“異例”のケースとなった。ただし、このカッサーノとロンターニに関しては、「マンチーニ監督が近くでプレーを見るために招集を決定した」とのことで、代表活動の全日程に参加するわけでなく、近日中に世代別代表へと合流する予定であることを伝えている。
31名の招集メンバーは以下の通り。
GK
マルコ・カルネセッキ（アタランタ）
ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ／イングランド）
グリエルモ・ヴィカーリオ（ユヴェントス）
DF
オネスト・アハノル（クリスタル・パレス／イングランド）
アレッサンドロ・バストーニ（インテル）
リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル／イングランド）
フェデリコ・ディマルコ（インテル）
ダニエレ・ギラルディ（ローマ）
マイケル・カヨデ（ブレントフォード／イングランド）
ジャンルカ・マンチーニ（ローマ）
マルコ・パレストラ（チェルシー／イングランド）
ジョルジョ・スカルヴィーニ（アタランタ）
MF
ニコロ・バレッラ（インテル）
リッカルド・カッサーノ（コモ）
イッサ・ドゥンビア（スポルティング／ポルトガル）
ニコロ・ファジョーリ（フィオレンティーナ）
ダヴィデ・フラッテージ（ラツィオ）
シモーネ・ロンターニ（パルマ）
ニッコロ・ピジッリ（ローマ）
サムエレ・リッチ（コモ）
アレッサンドロ・ロマーノ（カリアリ）
サンドロ・トナーリ（トッテナム／イングランド）
FW
ニコロ・カンビアーギ（ボローニャ）
アルファジョ・チセ（ミラン）
フランチェスコ・ピオ・エスポジト（インテル）
セバスティアーノ・エスポジト（サッスオーロ）
ルカ・コレオショ（パリFC／フランス）
マッティア・リベラリ（コモ）
ジャンルカ・スカマッカ（アタランタ）
アントニオ・ヴェルガーラ（ナポリ）
ニコロ・ザニオーロ（ウディネーゼ）