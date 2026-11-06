イタリアサッカー連盟（FIGC）は5日、11月シリーズに向けたイタリア代表のメンバーを発表した。

11月シリーズでは、UEFAネーションズリーグ2026－27の2試合を戦うイタリア代表。12日にフランス代表とホームで、15日にベルギー代表とアウェイで対戦。リーグA1で、決勝トーナメント進出圏内の２位以内を目指すことになる。

気になる顔ぶれは、ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ／イングランド）やアレッサンドロ・バストーニ（インテル）、サンドロ・トナーリ（トッテナム／イングランド）ら常連組が並ぶほか、イタリア代表を率いるロベルト・マンチーニ監督は4選手を初招集した。

ともにコモに所属するリッカルド・カッサーノ（2009年生まれ）とマッティア・リベラリ（2007年生まれ）、パルマに所属するシモーネ・ロンターニ（2008年生まれ）は10代の選手。ミランに所属するアルファジョ・シッセも、先月22日に20歳になったばかりで、アズーリの“未来”を担う選手たちが名を連ねた。

とくに、カッサーノはコモのプリマヴェーラ（U－19）に所属する選手で、トップチーム未デビューでのフル代表選出と“異例”のケースとなった。ただし、このカッサーノとロンターニに関しては、「マンチーニ監督が近くでプレーを見るために招集を決定した」とのことで、代表活動の全日程に参加するわけでなく、近日中に世代別代表へと合流する予定であることを伝えている。

31名の招集メンバーは以下の通り。

GK

マルコ・カルネセッキ（アタランタ）

ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ／イングランド）

グリエルモ・ヴィカーリオ（ユヴェントス）

DF

オネスト・アハノル（クリスタル・パレス／イングランド）

アレッサンドロ・バストーニ（インテル）

リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル／イングランド）

フェデリコ・ディマルコ（インテル）

ダニエレ・ギラルディ（ローマ）

マイケル・カヨデ（ブレントフォード／イングランド）

ジャンルカ・マンチーニ（ローマ）

マルコ・パレストラ（チェルシー／イングランド）

ジョルジョ・スカルヴィーニ（アタランタ）

MF

ニコロ・バレッラ（インテル）

リッカルド・カッサーノ（コモ）

イッサ・ドゥンビア（スポルティング／ポルトガル）

ニコロ・ファジョーリ（フィオレンティーナ）

ダヴィデ・フラッテージ（ラツィオ）

シモーネ・ロンターニ（パルマ）

ニッコロ・ピジッリ（ローマ）

サムエレ・リッチ（コモ）

アレッサンドロ・ロマーノ（カリアリ）

サンドロ・トナーリ（トッテナム／イングランド）

FW

ニコロ・カンビアーギ（ボローニャ）

アルファジョ・チセ（ミラン）

フランチェスコ・ピオ・エスポジト（インテル）

セバスティアーノ・エスポジト（サッスオーロ）

ルカ・コレオショ（パリFC／フランス）

マッティア・リベラリ（コモ）

ジャンルカ・スカマッカ（アタランタ）

アントニオ・ヴェルガーラ（ナポリ）

ニコロ・ザニオーロ（ウディネーゼ）