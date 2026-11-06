







広島東洋カープ 最新情報



広島東洋カープでは、主力3選手が3日連続で国内フリーエージェント（FA）権の行使を表明した。4日に森下暢仁投手、5日に坂倉将吾捕手が権利行使を発表。さらに6日には床田寛樹投手もFA権行使を表明し、同一年に3選手がFA宣言する球団史上初の事態となった。



森下は明治大から2019年ドラフト1位で広島に入団。ルーキーイヤーの2020年には10勝を挙げて新人王に輝くなど、先発ローテーションの中心として活躍してきた。今オフ、国内FA権を行使することを決断した。



翌5日には、坂倉も国内FA権の行使を表明した。2015年ドラフト4位で入団した坂倉は、捕手だけでなく内野手としてもプレーし、打線の中心を担ってきた。今季も主力として出場を重ね、権利を行使する決断を下した。



さらに6日には、床田も国内FA権の行使を発表。2016年ドラフト3位で入団した左腕は、2023年と2024年に2年連続で11勝を挙げるなど、長年にわたって先発陣を支えてきた。



投打の主力3選手が相次いで権利行使を決断する異例のオフとなり、今後の去就に注目が集まる。













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