







広島東洋カープ 最新情報



広島東洋カープと福岡ソフトバンクホークスは6日、東浜巨投手が無償トレードでソフトバンクから広島へ移籍すると発表した。



東浜投手は広島の球団公式サイトで「カープといえば、やはりスタンドを真っ赤に埋め尽くすファンの熱い声援がとても印象的です」とコメント。「これまで培ってきた経験を生かし、少しでもカープの力になれるよう、精いっぱい頑張りたいと思います」と意気込みを語った。



現在36歳の右腕は、沖縄尚学高で2008年の選抜大会を制し、亜細亜大を経て2012年ドラフト1位でソフトバンクに入団した。



2017年に16勝を挙げて最多勝のタイトルを獲得し、2022年5月11日の埼玉西武ライオンズ戦ではノーヒットノーランを達成。一軍では通算180試合に登板し、76勝46敗、防御率3.30の成績を残している。



昨オフは国内FA権を行使した末に残留したが、今季は右肩の違和感で開幕から出遅れ、プロ14年目で初めて一軍登板なしに終わった。



ファーム・リーグでは12試合に登板して6勝4敗、防御率2.37。57イニングを投げて本塁打を1本も許さず、9月18日の阪神タイガース戦では7回を1失点に抑えた。



広島では今オフ、先発を務めてきた森下暢仁投手、床田寛樹投手が国内FA権の行使を表明しており、プロ15年目となる来季は先発陣の救世主として期待される。























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