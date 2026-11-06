







読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツの浅野翔吾選手が4日、自身のインスタグラムを更新。背番号51のユニフォームの後ろ姿の写真を添えて、右膝の手術後の近況を報告した。







巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

『ジャイアンツ元スカウト部長のドラフト回想録』［PR］







投稿では「8月27日に半月板縫合手術をして1年間ユニホームを着てプレー出来なかったことが悔しいです。」と心境を吐露。「今は順調にリハビリを行っており少しずつですが良くなって来ている状況です。」と現状を伝えた。



さらに「このリハビリ期間沢山考えれること学べることがあると思うのでネガティブに捉えず来季に向けてしっかり今の自分と向き合って頑張っていきたいと思います！！」と意気込みをつづった。



最後に「来年沢山のファンの皆様の前で最高のプレーをできるように頑張っていきます！！1年間応援ありがとうございました！」と感謝の言葉で締めくくった。



現在21歳の浅野選手は、高松商高から2022年ドラフト1位で巨人に入団した。プロ4年目の今季は、一軍で9試合に出場して打率.185、1本塁打、1打点だった。



二軍では62試合で打率.322、6本塁打、33打点を記録。巨人は10月25日に自由契約とすることを通知したと発表しており、育成契約を打診するとみられている。





























【投稿】右膝の手術からリハビリ中…！巨人・浅野翔吾が来季への思いをつづった投稿がこちら



浅野翔吾選手の公式インスタグラムより





【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】