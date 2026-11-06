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ロサンゼルス・ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手は、今オフのトレード候補として有力視されている。有望株のホスエ・デポーラ外野手に守備面の課題こそ残るものの、チームとしてはその出場機会の確保を最優先すべきとの見方が強まっている。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が11月3日（日本時間4日）に言及した。



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ヘルナンデスは34歳で契約最終年を迎え、守備面では以前から評価が高くなかった。今季のポストシーズンでも打率.200、出塁率.219、長打率.300と苦戦した。



さらに、ドジャースは今季のロースターをそのまま維持することも考えにくい。ミゲル・ロハス内野手の引退以外で若返りを進めるなら、ヘルナンデスの放出は依然として有力な選択肢になる。



デポーラはメジャー昇格後の短期間で打撃面に強い印象を残している。そのため、守備経験を与えずに成長を止めることは避けたいだろう。



注目の集まるヘルナンデスの動向について、エスピナル氏は「若手が不足していた今季の編成から、ドジャースが何らかの変更を加えないというのは驚きだろう。ロハスが戦線から外れたことを除けば、若返りを図る合理的な方法は、彼との決別以外の道はない」と言及した。



ヘルナンデスは大谷翔平選手らとドジャース打線の主軸を担ってきた。しかし、チームの高齢化が深刻化し、成績も下降気味にあるため、このタイミングで放出となるのは理にかなっているのかもしれない。











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