「不公平は、どなたにも平等にふりかかる。だから公平」世界的ピアニストの速度超過、判決はいかに

世界的なピアニスト、反田恭平氏（32歳）が首都高のオービスにより超過84キロ（測定値144キロ）と測定・撮影され、起訴された。2026年10月6日（火）午前10時～11時30分、東京地裁の小さな法廷（傍聴席は20席）で第1回公判があった。 ※首都高は高速道路ではなく自動車専用道路。

そうとは知らず、私はその日、昼ごろから東京地裁へ行った。緻密なマニア氏が傍聴しており、詳細情報を教えてくれた。ありがとうございます！ 求刑は相場どおり拘禁刑3月（さんげつ）。判決は「拘禁刑3月（さんげつ）、執行猶予2年」で決まりだろう。私は当サイトに以下の記事を書いた。

記事：稼ぎ頭のオービスに撮られた？「有名ピアニストが84キロ超過」の今後

https://driver-web.jp/articles/detail/41631

その判決の言い渡しは10月29日（木）13時15分～13時30分。第1回公判が大報道されたせいか、今回は大きな法廷（52席）を使い、傍聴券抽選となった。抽選の締め切りは12時40分だ。

罪名は「道路交通法違反」。こう言っちゃ何だが「殺人」や「不同意性交等」に比べればしょぼい。一般の傍聴人はあんまり来ないだろう。抽選は定員割れかも。傍聴できそうだ。電車が急病人対応とかで遅れる可能性も考え、だいぶ早くに私は出かけた。

ところがっ、嗚呼（ああ）、なんてこった。抽選の締め切りは開廷の30分前＝12時45分と思い込んじゃったのである私は。早々と裁判所に着き、1階の開廷表をチェック。余裕たっぷり12時46分に抽選の場所へ。ずがーん、その衝撃ったらなかったよ（泣）。

とはいえ、見た感じ、抽選に並んだ人はそう多くない。定員割れなら、余った傍聴券を法廷前でもらえそう。行ってみた。職員氏は私を見るや、困り顔で首を左右に振った…。

その後、裁判所内の廊下で前出のマニア氏に遭遇。ばっちり傍聴して、またも詳細情報を教えてくれた。ありがとうございますっ！

マニア氏によれば、傍聴席は52席なのに、当たり券は29枚ぽっち。記者席が20席以上もあったという。ちっきしょう。TV新聞は、どうせいつも横並びの表面的な報道なのに、なんで傍聴席を埋めたがるんだ！

そんなことより、驚きの展開があったとマニア氏が教えてくれた。前回で結審したのに、検察官が審理の再開を請求。書証（証拠書類）を出したという。

弁護人が、たとえば「楽々速度が出る車両は処分しました」とか、被害がある事件なら「賠償をして示談が成立しました」とか、そうした書類を出すための再開はときどきある。だが、検察官が再開を請求してさらに立証って、滅多にあるもんじゃない。

検察官（マニア氏によれば女性）は、いったいどんな書証を出したのか、聞いて私はぶっ飛んだね。2026年の1月から10月の中ごろにかけて、東京地裁が扱った超過80キロ以上の事件は109件、罰金判決は2件のみという、前代未聞の“お宝データ”を出したそうな！

私のネット検索によれば、そのことをTV新聞は見事にどこも報じていない。いや、驚きはしない。そんなものなのだ。そもそもTV新聞が表面的にも報じるのは、日々起こっている事件のごくごく一部にすぎないし。

弁護人は罰金判決を求めていた。執行猶予付きでも拘禁刑の前科があれば、ビザの関係で海外公演にダメージがあるからと。そんな事情は裁判官にはまず通用しないことを、速度違反の裁判だけで600件ほど傍聴してきた私は知っている。

けれど検察官はよく知らず、大報道された有名人の事件で万が一にも罰金判決を食らったら大変と、びびったのかも。検察官は、無罪判決はもちろん、実刑でも求刑の半分を割るとか、拘禁刑が罰金へ刑種が軽くなるとかは、失点になるそうだ。「控訴会議」とやらで吊し上げを食らうと聞く。

私としては、拘禁刑の求刑で罰金判決が2件もあったという、そのことに驚く。前出の私の記事に書いたように、速度違反の裁判では厳罰化ならぬ“減罰化”が見られる。もしかして今年から刑種の“減罰化”も起こり始めたのか。

ともあれ、「罰金判決が2件もあったなら、3件目があってもよかろう」と裁判官が受けとめたらどうするの。被告人側に有利になり得る立証をしてしまうとは、検察官はよっぽど焦ったのか。

再び結審して、判決が言い渡された。相場どおり「拘禁刑3月、執行猶予2年」。大きく報道される事件で、罰金判決とか執行猶予1年とか、相場から外れる判決は無理、という事情もあったのだろうか。そこまでは深読みが過ぎますかね。

ところで、速度違反の法定刑は「6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」だ。執行猶予付きでも拘禁刑を受けると、ビザやさまざまな国家資格に影響する。医師は医業停止、公務員は失職の対象となる。

一方、私なんかは、罰金10万円のほうがよっぽど痛い。「罰金は酷です。どうか執行猶予付き拘禁刑にしてください」てなもんである。被告人の事情を考慮せず、超過速度の高さで罰金か執行猶予付き拘禁刑かを一律に決めるのは、不公平だと思う。

そんな不公平な判決を、なぜ平然とやるのか。以前、裁判官がこういう趣旨を述べたことがある。

「あなたを狙って不利な刑種にするわけではない。この不公平は、どなたにも平等にふりかかる。だから公平なのです」

なるほどぉ～、と私は傍聴席でため息をついたものだ。傍聴券抽選の締め切り時刻を間違える自分にも、ため息である…。

文＝今井亮一

肩書きは交通ジャーナリスト。1980年代から交通違反・取り締まりのジャンルを取材研究し続け、著書多数。2000年以降、情報公開条例・法を利用し、大量の警察文書を入手し続けてきた。2003年から交通違反以外の裁判傍聴にも熱中。