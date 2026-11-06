







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースでは、フリーエージェント（FA）権を保有する選手の残留決定が相次いでいる。次々と残留が決まる中、梅野隆太郎捕手と糸原健斗内野手の今後の動向に注目が集まる。



岩崎優投手は10月30日、再取得したFA権を行使せず残留することを発表。翌31日には熊谷敬宥内野手も残留を決めた。さらに11月4日には木浪聖也内野手も国内FA権を行使せず残留することが球団から発表され、来季も阪神でプレーすることになった。



また、今季海外FA権を取得した伏見寅威捕手についても、権利を行使せず残留することが6日に発表。昨年オフに日本ハムからトレードで加入したベテラン捕手は、移籍1年目の今季54試合に出場し、打率.221、16打点を記録した。



一方、去就が注目される選手のひとりが梅野だ。2018年から3年連続でゴールデングラブ賞を受賞した実績があるが、今季は坂本誠志郎や伏見らがマスクをかぶる中、出場機会が減少。27試合の出場で打率.219、1本塁打、4打点にとどまった。昨年オフにはFA権を行使せず残留している。



同じくFA権を保有する糸原は、2018年と2019年には全143試合に出場し、内野陣の主力として活躍した。しかし、近年は代打での起用が増え、今季は21試合の出場で打率.050と苦しいシーズンを過ごした。6月には海外FA権を取得しており、来季の去就が注目される。













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