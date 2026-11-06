







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、再びワールドシリーズ制覇を目指す来季へ向けた今オフの動きが注目されている。既に様々なトレード案が浮上している中、米メディア『ドジャースウェイ』は、元所属選手であるケンリー・ジャンセン投手の再獲得について言及している。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



現在39歳のジャンセンは、今季終了時点で通算498セーブをマークしている名クローザーの一人。今季はデトロイト・タイガースでプレーしたが、球団がオプションを行使しなかったためFAとなっている。



同メディアは「今季のジャンセンは通算500セーブの大台に届かずシーズンを終えた。その一因は、6度のセーブ失敗を喫した彼自身にもある。それでも最終的には防御率3.20を記録しており、まだ十分に活躍できる力が残っているかもしれない。こうした状況を受け、ドジャースファンの間では興味深い可能性が浮上している。彼と比較的安価な1年契約を結び、通算500セーブを達成させるという選択肢はないだろうか」と言及。



続けて、「ドジャースのロースターは既にメジャーで最も平均年齢が高く、彼の加入がチームの若返りにつながらないことは明らかだ。それでも、比較的安価な契約で獲得でき、来季に通算500セーブまで残り2つを積み上げられるだけの健康状態を維持できるのであれば、再獲得を検討する可能性はある」と記している。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】